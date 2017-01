KIZOMBA, cel mai popular dans al momentului. 10 clipuri WOOOOW!

Kizomba, cel mai popular dans al momentului

Nu degeaba este un dans care cucereste inimile iubitorilor de dans din absolut intreaga lume In Europa si America de Nord, dansul a patruns abia dupa anul 2010, dar a devenit cu repeziciune foarte popular. Se danseaza in cluburile de dans latino si la evenimente special dedicate.

Kizomba - scurta istorie

Kizomba s-a nascut relativ recent, in Angola anilor ‘80, in urma unor influente muzicale din insulele Antile si de asemenea popularul stil muzical angolez, Semba. Denumirea kizomba provine din expresia kimbundo care inseamna “petrecere” in Angola. In anii 50/60, oamenii dansau deja Semba si alte dansuri traditionale din Angola. Multe alte stiluri de dans africane au fost influentate de stiluri de pe alte continente, datorita influentei care s-a manifestat in Angola si in celelalte tari africane, in timpul perioadei de colonizare. Astfel au rezultat stiluri care au combinat ritmuri africane si dansul in perechi importat din lumea europeana.

Aceste influente europene impreuna cu cele din America de Sud cum ar fi Argentina si Cuba (Tango si Merengue) au schimbat modul cum petrecaretii dansau la Kizombadas.

Astazi, kizomba este extrem de popular in Angola, Capul Verde si Portugalia. Kizomba s-a raspandit in Marea Britanie, Franta, Spania, Polonia, Danemarca, Belgia, Suedia, Belarus, Lituania, Egipt, Elvetia, Serbia Canada si Statele Unite. Si comunitatea dansatorilor de kizomba din Romania este in continua crestere.

Kizomba, un dans senzual pentru... doi!

Kizomba este un dans extrem de frumos si de senzual, iar melodiile pop foarte populare au usurat de asemenea patrunderea dansului in toate mediile. Dansul se invata usor si datorita pasilor de baza simpli, poti evolua in ritmul individual invatand pasi din ce in ce mai complecsi. Si, mai ales, un incepator poate sa se bucure de acest dans mult mai devreme decat in cazul altor dansuri sociale. Kizomba este intim si provocator si in functie de apropierea existenta intre dansatori, ei pot sa danseze intr-o pozitie extrem de apropiata, ca in tango.

Cum se danseaza Kizomba: 10 clipuri WOOOOW!

Un video care prezinta mai multi dansatori de Kizomba:

Isabelle & Felicien, doi danstori cunoscuti de kizomba:

Doi dansatori de Kizomba, pe strazile Parisului:

Dragostea si kizomba:

Kizomba in Stockholm, Suedia:

Un alt clip faimos cu Isabelle & Felicien dansand kizomba:

Un hit Kizomba, cu doi dansatori senzuali:

Un hit kizomba de care va veti indragosti:

Sara Lopez este una dintre cele mai cunoscute dansatoare de kizomba:

Hitul Siei, Elastic Heart, in varianta Kizomba si cu o interpretare superba:

Si, surpriza! Kizomba si in Bucuresti, pe Calea Victoriei: