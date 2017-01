Se spune ca, daca esti atent la jocul copilului tau, poti sa iti dai seama care sunt talentele lui native si il poti indruma pentru a avea succes in cariera. In general, parintii ignora aceste semnale si considera ca joaca este doar o modalitate prin care copilul doar isi petrece timpul, nu viitoare cariera.

Comunicat de presa

Nu acelasi lucru putem spune si despre Augustin Mihaila, care si-a transformat visul din copilarie intr-o cariera stralucitoare. Este probabil printre foarte putinii oameni care pot spune cu mandrie “atunci cand eram mic, obisnuiam sa fac tot asta”, iar povestea sa poate fi oricand data drept exemplu de cariera care a inceput ca o joaca, lucru care poate inspira milioane de copii din Romania.

Magicianul Augustin, asa cum este cunoscut opiniei publice, a crescut, ca multi dintre noi, in perioada comunista, atunci cand copiii nu aveau alte alternative de a-si petrece timpul liber decat citind si inventand noi jocuri. Cand unii se jucau “de-a razboiul”, construiau cazemate in spatele blocului, practicau gimnastica sau fotbalul, micutul Augustin se juca “de-a spectacolul”, inca de la varsta de 3-4 ani.

Initial, „spectacolul” lui Augustin a inceput cu reprezentatii in fata parintilor, a rudelor si prietenilor, in care spunea diverse glumite amuzante, unele preluate de la altii, altele inventate chiar de el. Atat de bine le spunea, ca a inceput sa primeasca bani pentru reprezentatiile sale, iar spiritul de antreprenor a inceput sa se formeze de la o varsta foarte frageda. Fara sa isi dea seama, “joaca” lui a devenit una serioasa si a inceput sa isi dezvolte adevarate strategii. Si-a dat imediat seama ca adultii radeau mai tare la anumite glume si a inceput sa ceara mai multi bani pentru bancurile cu “prostii”.

Parintii nu prea stiau cum sa reactioneze la acest „spirit antreprenorial” al micului Augustin care, pe masura ce crestea, dorinta lui de a face o meserie din hobby-ul sau se contura din ce in ce mai mult. In timp, observand ca viata lui se invarte numai in jurul acestui preocuparii, parintii au inceput sa-l sustina activ.

Nu a durat mult timp pana cand Augustin si-a construit un veritabil „teatru de papusi” si dadea reprezentatii in scara blocului in care locuia din Adjud, pentru copiii care plateau „bilet” de 25 de bani. Personajele erau o papusa, un ratoi Donald, un ursulet, iar povestea era de fiecare data, diferita.

Pe la 7-8 ani, Augustin si-a dorit un aparat care proiecta diapozitive si si-a construit singur unul, dintr-o cutie de fidea cu “geam” si o rola de hartie igienica, iar cand a reusit sa stranga mai multi bani, si-a cumparat unul veritabil. Cum fratele lui mai mare avea un casetofon, i-a venit ideea sa “subtitreze” cu voce textele de pe diapozitive si sa faca un fel de cinematograf dublat pentru copiii care nu stiau sa citeasca.

Trecerea la magie a fost una rapida, atunci cand, la aniversarea de 12 ani, a primit o carte care explica trucurile de magie. Cartea a fost cea care i-a schimbat viata, a trezit magicianul din el si l-a facut sa simta ca poate sa-i faca si pe colegii de scoala sa creada ca are puteri supernaturale.

Acel copil care se juca “de-a spectacolul” in scara blocului din Adjud este in prezent un sot atent si un tata vesnic pus pe sotii. Din punct de vedere profesional, Augustin si-a pastrat vocatia din copilarie, fiind unul dintre cei mai respectati iluzionisti din tara, trainer de succes si fondatorul Academiei de Iluzionism din Romania. Magicianul Augustin sustine peste 100 de spectacole de magie pe an, in peste 10 tari, la care au participat peste 1 milion de oameni si este primul iluzionist din Romania care a introdus in tara noastra spectacole de hipnoza comica.