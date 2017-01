Cartea "Orizontul rasturnat" (de Mark Levy) este disponibila pe site-ul elefant.ro

Un roman tulburator despre viata, iubire si moarte. Unde se afla viata noastra constienta? E posibil sa o transferam altcuiva? Sa o pastram intacta? Hope, Josh si Luke sunt trei studenti la neurostiinte, legati inseparabil printr-o prietenie neconditionata si o idee geniala. Cand unul dintre ei ajunge pe moarte, hotarasc sa incerce imposibilul si sa-sipuna in practica proiectul lor iesit din comun.

Emotionant, misterios si in acelasi timp plin de umor, "Orizontul rasturnat" e o poveste de dragoste eterna cu un deznodamant uluitor. "Cea mai buna carte a lui Marc Levy! Teribil de captivanta!" - Le Parisien

Marc Levy este autorul a 17 romane, publicate in 49 de limbi. Cu peste 40 de milioane de exemplare vandute, Marc Levy este cel mai citit autor francez contemporan. Primul sau roman, Si daca e adevarat, sta la baza filmului Ca in rai (Just Like Heaven), cu Mark Ruffalo si Reese Witherspoon in rolurile principale. Marc Levy locuieste in West Village impreuna cu sotia si cei doi copii ai sai.

Cartea a aparut la Editura Trei.