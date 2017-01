Daca tot spunem „Bine ai venit, 2017!”, macar sa o facem cu muzica buna. Iata 10 povesti muzicale, cu ritmuri care te prind, cu voci pe masura si cu versuri care te vor face sa le pui pe repeat. Incepem colorat cu The Perfect Life si terminam cu The Dog Days Are Over pentru cei care se bucura ca s-a terminat un an si a inceput altul. Restul e de gustibus.

10 povesti muzicale cu care sa incepem anul

1. Moby – The perfect life (with Wayne Coyne)

Oh, we close our eyes

The perfect life

Life is all we need

2. Coldplay – Hymn for the weekend

And said drink from me, drink from me

When I was so thirsty

Pour on a symphony

Now I just can't get enough

Put your wings on me, wings on me

When I was so heavy

3. Stereophonics – I wanna get lost with you

I wanna get lost with you

It's the only thing I wanna do

Get out of my mind with you

So come on over

4. X Ambassadors – Renegades

Run away with me

Lost souls and reverie

Running wild and running free

Two kids, you and me

5. Future Islands - A dream of you and me

All that glitters is gold

Don't believe what you've been told

People lie, people love, people go

But beauty lies in every soul

