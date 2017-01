Top cele mai frumoase postari de pe Facebook care au surprins frumusetea iernii

Iata cateva dintre cele mai frumoase postari care ne-au impresionat, zilele acestea.

Un drum de vis! O postare de Beautiful Nature - Romania

Clipe...

O imagine superba postata de pagina Frumusetile Romaniei:

Ceahlaul surprins iarna! Absolut superb! Un clip postat de catre pagina La mine acasa in Romania.

"Cred c e usa catre Narnia" a scris Andreea Diana, autoarea acestei postari care a surprins iarna pe Strada Stavropoleos.:

Winter magic! O postare de Ceainaria Bohemia

La Arcul de Triumf, doar fulgii marsaluiau. :) O postare A.R.C.E.N.

O femeie frumoasa care iubeste iarna! Imaginea Stefaniei-Nicoleta Dobrican este insotita si de cuvintele lui Charlie Chaplin:

"In ziua in care m-am iubit cu adevarat, am inteles ca in toate imprejurarile, ma aflam la locul potrivit, in momentul potrivit.

Si atunci, am putut sa ma linistesc.

Astazi, stiu ca aceasta se numeste … Stima de sine. (...)"





