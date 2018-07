Născută în anul 1875, într-o familie cu sânge nobil (tatăl său a fost duce de Edinburgh, iar mama sa fiică a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei), regina Maria (pe numele său Marie Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha) este una din marile personalități istorice ale poporului român și o figură emblematică a regalității românești. Regina Maria s-a născut în comitatul Kent din Anglia, iar în 1892 se căsătorește cu Ferdinand I, moștenitorul tronului României. Astfel, Marie devine principesă de coroană și regină a României între anii 1914-1927.

Regina Maria a Romaniei este cunoscută pentru scrierile sale memorialistice, pentru acțiunile sale de caritate din timpul războiului, pentru activitățile sale politice și diplomatice prin care a încercat recunoașterea internațională a statului roman reîntregit, iar personalitatea sa puternică și hotărâtă I-a fascinat pe multi.

Iată cum caracteriza Constantin Argetoianu, om politic român, personalitatea reginei Maria și rolul pe care l-a jucat în istoria poporului român:

„Oricâte greșeli va fi comis regina Maria, înainte și după război, războiul rămâne pagina ei, pagină cu care se poate făli, pagină care se va așeza în istorie la loc de cinste. O găsim în tranșee printre combatanți în rândurile înaintate, o găsim în spitale și în toate posturile sanitare printre răniți și bolnavi. O găsim de față la toate adunările care încercau să facă puțin bine. Nu a cunoscut frica de gloanțe și de bombe, cum nu a cunoscut teama și scârba de molimă sau nerăbdarea față de eforturile așa de des inutile, provocate de dorința ei de mai bine."

"Regina Maria și-a îndeplinit datoria pe toate fronturile activităților sale, dar mai presus de toate pe acela al încurajării și ridicării moralului acelora care o înconjurau și care au trebuit să decidă, în cele mai tragice momente, soarta țării și a poporului său. Se poate afirma că, în răstimpul pribegiei noastre în Moldova, regina Maria a întrupat aspirațiile cele mai înalte ale conștiinței românești. Prin modul cum a influențat în 1916 intrarea României în război și din nou în 1918, când aproape numai datorită ei, regele Ferdinand nu a ratificat dezastruoasa pace de la București, regina s-a așezat ca ctitoriță a României întregite și ca una din cele mai mari figuri ale istoriei noastre naționale.” (~fragment din cartea “Pentru cei de mâine: Amintiri din vremea celor de ieri”, de Constantin Argetoianu, Vol. 3, partea V, Editura Humanitas, București, 1992, p. 109)

Vă invităm în continuare să citim și să descoperim câteva dintre cele mai interesante cuvinte și citate ale Reginei Maria a României:

Nu, nu eram dreaptă cu biciul dreptăţii în mână!

Refuz să mă las înfrântă sau să mă simt înfrântă până nu mi s-a smuls şi ultima fărâmă de speranţă.

Da, e întotdeauna uimitor felul în care nişte femei superioare devin nişte sclave ale unor bărbaţi mai puţin valoroşi decât ele, pe care îi adoră. Uneori totuşi se întâmplă şi invers.

Dumnezeu întotdeauna mă ajută când încep să mi se golească mâinile.

În anii durerii am învăţat să mă rog.

Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul îşi odihneşte sufletul.

Dar nu mi-e îngăduit să mă opresc prea mult în acelaşi loc, fie el chiar paradisul.

Nimeni nu e judecat pe drept cât trăieşte: abia după moarte este pomenit sau dat uitării.

Toată viața am fost puternic înzestrată cu darul milei, ceea ce a fost la temelia tuturor faptelor mele, ceea ce lămurește amestecul de putere și de slăbiciune ce se războiesc în mine ca două ființe vii.

Ceaiul ne face fericiţi.

De multe ori, mila m-a rătăcit, m-a făcut să comit greșeli izvorâte din slăbiciune și m-a ispitit să fiu iertătoare în clipe când neînduplecarea ar fi împiedicat mult zbucium în viitor și multă neînțelegere.

Odată am fost străină pentru aceşti oameni; acum sunt de-a lor, şi, deoarece vin de atât de departe, am fost prin acest lucru mai în măsură de a le vedea calităţile şi defectele.

Oamenii noştri politici încă nu sunt pregătiţi să se sacrifice pentru cauza comună. Sunt zile când mârşăvia omenească în general, şi a guvernelor şi administraţiilor în particular, mă izbeşte cu o putere copleşitoare şi îmi dă impresia că toate eforturile noastre sunt în van.

O, Doamne, de-aş fi bărbat, cu drepturile unui bărbat şi cu spiritul de bărbat pe care îl am în trupul meu de femeie..

Chin: povestea vieţii mele.