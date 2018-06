SERATE POETICE: Planeta Poeziei - ocolul Pământului în 80 de întâlniri poetice

Prima serată poetică se va desfășura joi, 7 iunie a.c., de la ora 19:00 la Libraria Pavesiana, un eveniment de muzică și poezie dedicată liricii contemporane italiene.

Odată cu manifestarea de debut, „Poduri în versuri: de la Cesare Pavese la poezia italiană contemporană”, va fi lansat proiectul independent „Planeta Poeziei - ocolul Pământului în 80 de întâlniri poetice” / "The Poetry Planet - circling the Earth in 80 poetic encounters" / "Il Pianeta della Poesia - il giro del mondo in 80 incontri poetici" unde se va citi fie în limba română, cât și în limba italiană, poezii semnate de:

Cesare Pavese

&

Luigi De Robertis

Franco Donatini

Claudia Piccinno

Nicola Dal Falco

Giovanna Mulas

Prezentarea întâlnirii: Mara Chirițescu

Prezentarea proiectului: Ana Olimpia

Lectura: Silviu Geamănu

Video & regia: Andrei Stan

Imaginea artistică: Uri Negvi

Ilustrație muzicală: Constantin Mușat - vioară

Design: Alec Bartos

Traducere: Ana De Lucca & Mara Chirițescu

Coordonatoare proiect: AnaOlimpiaStyle

Adresă Librăria Pavesiana - Bucuresti, B-dul Lascăr Catargiu 27,

****

Eveniment promovat de Grupul „Poësis Mvndi - România”, în cadrul proiectului #PLANETAPOEZIEI, inclus in Festivalul Ambasadei italiene de la București, mai-iunie 2018.

Primul ciclu de manifestări dedicate poeziei univerasale contemporane reunite sub titlul „Planeta Poeziei - ocolul Pământului în 80 de întâlniri poetice”, va continua cu seri de muzică și poezie dedicate

- spre final de iunie (dată în curs de definitivare), „Planeta Poeziei - din lirica polonă contemoprană” - eveniment realizat în colaborare cu Institutul Polonez București;

- 26 iulie ora 19:00 - Muzeul Sinaia - „Planeta Poeziei - din lirica contemporană cehă”, eveniment realizat în colaborare cu Institutul Ceh București și Castelul Știrbey - Muzeul Sinaia ( în replică, la București - dată în curs de definitivare);

- 16 - 17 august ora 19:00 - „Cântecele Prutului în dulcele grai românesc”, eveniment de muzică și poezie, umat de o reprezentație de teatru independent „Trupa StanART”, pe Faleza „Cazino” de la Constanța.

Întregul proiect „PlanetaPoeziei - ocolul Pământului în 80 de întâlniri poetice” se va organiza în foarte strânsă colaborare cu institutele culturale sau direcțiile relații culturale ale ambasadelor din București - România.

INFO și detalii: worldpoetryday.ro@gmail.com

Accesul liber în limita locurilor disponibile.

NOTE:

Organizatorii își rezervă dreptul de a schimba datele evenimentelor în cazuri excepționale, cu obligativitatea de a comunica publicului în timp util, orice modificare.

În așteptarea sponsorilor/donatorilor care doresc să ne sprijine în schimbul unei susținute promovări internaționle, vă invităm să urmăriți manifestările reunite sub semnul #PlanetaPoeziei!

Este deosebit de apreciată comunicarea prezenței la evenimente la E-mail: worldpoetryday.ro@gmail.com sau pe pagina respectivelor evenimente.

Imagine: „Diptico” - Uri Negvi