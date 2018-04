România neîmblânzită, filmul despre frumusețea sălbatică a României, intră în cinematografe

România neîmlânzită este un film documentar realizat în colaborare cu britanicii de la Off the Fence, și narat de Victor Rebengiuc. Filmul reprezintă o producție inedită, ce dezvăluie, în 90 de minute, frumusețea sălbatică a României.

„România neîmblânzită”, primul documentar despre frumusețea naturală a României

Lansarea filmului în România a fost marcată printr-un eveniment de gală, organizat pe 21 martie, la Teatrul Național din București, în prezența a peste 900 de spectatori, personalități marcante din toate domeniile. La avanpremieră a participat și Președintele României, Dl.Klaus Iohannis. Din data de 13 aprilie 2018, filmul își începe peregrinarea prin cinematografele din toataă țara. Primul film documentar despre natura României care va putea fi vizionat în peste 70 de cinematografe din 37 de orașe.

Distribuția în cinematografe va fi asigurată de Transilvania Film, companie fondată și condusă de regizorul Tudor Giurgiu, care va organiza ulterior și o serie de proiecții în mai multe orașe în care nu există săli de cinema.

„România neîmblânzită”, proiectat și peste hotare, la festivaluri de film din SUA și Marea Britanie

Beneficiind și de o versiune internațională narată de actorul englez Mark Strong, filmul documentar va fi distribuit și pe plan internațional, atât în cadrul unor renumite festivaluri de film, cât și pe canale televizate, specializate în film documentar.

„Prima proiecție a versiunii internaționale a avut loc, în luna martie, la Washington, în cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri de film ecologic din lume, iar următoarea va avea loc, pe 9 mai, la Londra, într-un eveniment găzduit de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). La evenimentul londonez, toate veniturile realizate în urma vânzărilor de bilete vor fi donate Fundației Conservation Carpathia”, a adăugat Alex Păun, coordonator al echipei de producție.

Trailer România neîmblânzită

Citește mai departe >>>

România neîmblânzită - Mii de kilometri în 18 locuri emblematice pentru România, pe parcursul unui an

Realizat cu sprijinul casei de producție britanică Off the Fence, care semnează numeroase filme pentru BBC, National Geographic și Discovery Channel, și în colaborare cu ONG-ul The European Nature Trust, filmul „România neîmblânzită” a fost filmat pe parcursul unui an întreg, cei peste 20 de cameramani implicați parcurgând mii de kilometri pentru a surprinde lupta vietăților pentru supraviețuire.

Călătorind cu automobilul, avionul, barca, elicopterul, snowmobile-ul sau cu mașinuțe de golf, aceștia au cumulat peste 400 de ore de filmare în zone precum Parcul Național Piatra Craiului, Munții Făgăraș, Parcul Național Cozia, Delta Dunării, Histria, Parcul Național Văcărești, Peștera Urșilor, Porțile de Fier și Munții Apuseni.

Documentarist filmând România neîmlânzită

„O contribuție substanțială, în timpul filmărilor, au avut chiar localnicii din aceste zone. De la pădurari la oameni obișnuiți, sute de persoane au ajutat, într-un fel sau altul, la crearea documentarului”, a menționat Alex Păun.

Alături de aceștia, pe teren, s-au mai aflat și documentariști și oameni de știință, reprezentanți locali ai ONG-ului The European Nature Trust, precum și o serie de experți în viață sălbatică, pentru a oferi consiliere echipei de filmare. Mai mult, producția este expertizată din punct de vedere științific de către universitarul clujean, Conf. Dr. Ioan Coroiu.

Auchan intenționează să extindă proiectul Romania neimblanzită

„De mai bine de 11 ani, Auchan realizează o serie de acțiuni de responsabilitate socială în beneficiul comunităților din România. Credem cu tărie că filmul poate reprezenta unul dintre cei mai buni ambasadori ai României, un motiv de bucurie pentru toți românii, precum și un material ce poate fi adaptat în scop educativ. Romania neimblanzita este un dar oferit de Auchan si cei 10.000 de angajati ai companiei tuturor românilor”, a declarat Ionuț Ardeleanu, Director General Auchan Retail România și producător executiv al filmului documentar.

Potrivit companiei, conținutul filmului de lung metraj „România neîmblânzită” poate fi adaptat pentru a fi utilizat în școli, ca material didactic complementar. În acest sens, Auchan își propune să colaboreze cu instituțiile din învățământ pentru a dezvolta proiectul în această direcție.

Nu în ultimul rând, Auchan dorește să pună pelicula și la dispoziția instituțiilor ce răspund de turism și mediu, pentru a sprijini, în acest fel, promovarea turistică a țării.

Filmul este produs de Auchan Retail România și de ONG-ul de mediu The European Nature Trust și realizat de casa de producție britanică Off the Fence. În România, filmul va fi distribuit de Transilvania Film.