Filmul Lady Bird, în premieră în România. Neapărat de văzut

Unul dintre cele mai lăudate filme din 2017, „Lady Bird”, în regia Gretei Gerwig, câștigător a două Globuri de aur și nominalizat la cinci premii Oscar, va fi proiectat în premieră în România în cadrul American Independent Film Festival, vineri, 27 aprilie, de la 18:00, la Cinema PRO. Biletele pentru premiera filmului cât și pentru proiecțiile în premieră ale titlurilor „Certain Women” și „The Rider” la American Independent Film Festival sunt disponibile pe Eventbook.ro.

Lungmetrajul „Lady Bird”, marchează debutul regizoral al Gretei Gerwig, una dintre cele mai iubite personalități din lumea filmului independent. În același timp, Greta Gerwig este cea mai tânără regizoare care a câștigat un Glob de Aur și a cincea femeie nominalizată la această categorie. Un alt Glob de Aur i-a revenit actriței Saoirse Ronan, care o interpretează pe Christine „Lady Bird” McPherson, o absolventă de liceu și proaspăt studentă, aflată în conflict cu familia și lumea.

Acțiunea se petrece în Sacramento, California, în 2002, în peisajul precar al economiei americane, iar filmul este o privire emoționantă asupra relațiilor care ne modelează, convingerilor care ne definesc și frumuseții acelui loc pe care îl numim cu toții acasă. Filmul aduce în fața spectatorilor una dintre cele mai bogate relații mamă-fiică de pe marele ecran combinând elemente clasice de ‚teenage-comedy,’ cu nuanțe noi și mature. Distribuția este completată de Timothée Chalamet, cunoscut pentru rolul din „Call Me by Your Name”, pentru care a primit câte o nominalizare la Oscar, Globurile de Aur şi Premiile Bafta.

Din selecția de anul acesta a American Independent Film Festival, fac parte încă două filme regizate de femei, The Rider, de regizoarelor Chloé Zhao şi Certain Women, de Kelly Reichardt, care propun povești profunde, calde, nuanțate și generatoare de empatie pentru personaje aflate la răscrucea vieții. Premierele celor două titluri în cadrul festivalului vor avea loc la Cinema Muzeul Țăranului, astfel: The Rider, pe 27 aprilie, la ora 20:30, la Cinema Muzeul Țăranului și Certain Women pe 30 aprilie de la ora 20:30, la Cinema Muzeul Țăranului.

American Independent Film Festival este organizat de Asociația Cinemascop, susținut de Catena, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România și UPC România. Proiect cultural finanțat de Centrul Național al Cinematografiei.