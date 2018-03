Actorul a transmis un mesaj special publicului din Romania, prin care si-a exprimat nerabdarea de a reveni in tara natala, si de a se intalni cu publicul festivalului: „Va invit sa vedeti ultimul meu film, “I, Tonya” ... si pentru ca ma intorc acasa dupa 13 ani, va invit sa mai stati dupa film, daca aveti chef, sa mai vorbim putin”, a spus Sebastian Stan.

Vestea buna pentru fani este ca vor mai avea alte doua ocazii de a se intalni cu Sebastian Stan si de a viziona filmul „I, Tonya”, pe 28 aprilie, in cadrul unui eveniment special, si, respectiv, 30 aprilie, la o proiectie a filmului introdusa de actor. Pe 28 aprilie, de la ora 18:00 la Cinema PRO, in cadrul unui eveniment caritabil, proiectia filmului „I, Tonya” va fi urmata de un Open Talk al lui Sebastian Stan alaturi de un invitat supriza iar la final va avea loc un dialog cu publicul.

Incasarile vor fi donate programului de voluntariat Our Big Day Out initiat in anul 2005, care vizeaza copii din centre de plasament, varstnici care traiesc in aziluri de batrani sau institutii medico-sociale si familii care traiesc in saracie severa sau in comunitati marginalizate, cauza pe care Sebastian Stan o sprijina in Romania. Biletele la acest eveniment vor fi disponibile pe Eventbook.ro incepand de joi, 29 martie, de la ora 10:00 si vor avea un pret special de 100 lei.

Cea de-a treila intalnire va avea loc pe 30 aprilie, de la ora 20:30, la Cinema PRO. Sebastian Stan va participa la inceputul proiectiei, introducand filmul pentru public. Biletele sunt disponibile pe eventbook.ro.

Prima editie a American Independent Film Festival a avut loc in septembrie 2017 si i-a avut ca invitati speciali pe actorii Ethan Hawke, Joaquin Phoenix si John C. Reilly. Regizorul Barry Jenkins, castigatorul Oscarului pentru Cel mai bun film in 2017, a deschis festivalul printr-un Q&A in direct prin Skype, la finalul proiectiei filmului „Moonlight”.

Pornind de la traditia marilor filme narative americane, festivalul aduce in Romania o selectie de productii independente recente, premiate sau prezentate in circuitul marilor festivaluri nord americane precum Sundance, New York, Tribeca sau Telluride. A doua editie a American Independent Film Festival are loc in perioada 27 aprilie – 3 mai 2018, la Cinema PRO si Cinema Muzeul Taranului din Bucuresti.Primele bilete disponibile includ si proiectiile in premiera pe marele ecran din Romania a celui mai recent film semnat de Woody Allen, comedia „Wonder Wheel” cu Justin Timberlake, Kate Winslet si Juno Temple (29 aprilie, ora 20:30, la CinemaPRO) si „Lucky” de John Carroll Lynch, o scrisoarea de dragoste dedicata carierei si vietii actorului Harry Dean Stanton („Paris, Texas”, 1984), in distributia caruia il regasim si pe reputatul regizor David Lynch (28 aprilie, ora 20:30,la Cinema Muzeul Taranului).Biletele pot fi achizitionate pe Eventbook.ro si in reteaua Eventbook.

Programul proiectiilor si noutatile despre filmele si evenimentele din festival vor fiactualizate pe siteul filmedefestival.ro si pe pagina de Facebook American Independent Film Festival.(@AmericanIFF)American Independent Film Festival este organizat de Asociatia Cinemascop, sustinut de Catena, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii in Romania si UPC Romania.Proiect cultural finantat de Centrul National al Cinematografiei.