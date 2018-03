Aristotel: 10 adevaruri pentru CREIER si SUFLET, de la faimosul filosof grec

Enciclopedia britanica il nominalizeaza pe Aristotel ca fiind primul om de stiinta autentic din istorie. Scrierile lor includ – fizica, biologie, zoologie, metafizica, logica, etica, estetica, poezie, politica si guvernamant. Aristotel a pus prcatic bazele filosofiei si stiintei vestice.

Citate de Aristotel pentru creier si suflet

1. Aristotel - Excelenta

Suntem ceea ce facem in mod repetitiv. Asa incat, excelenta nu este o actiune, ci un obicei.

Aceasta este o idee esentiala pe care este recomandabil sa o retii. Ceea ce facem in mod repetitiv ne aduce excelenta in orice domeniu. Oamenii de stiinta de astazi studiaza capacitatile creierului si practic demonstreaza forta incredibila a obiceiurilor pozitive in viata noastra de zi cu zi sau profesionala.

2. Aristotel - suntem o suma de aspecte interconectate

Noi nu suntem numai prin aceea ca gandim; prin cuvantul a gandi, inteleg tot ce se petrece in noi in asa chip ca ne dam seama imediat de aceasta prin noi insine: de aceea, nu numai a intelege, a voi, a imagina, dar si a simti, este acelasi lucru aici ca si a gandi.

Un filosof profund, Aristotel a afirmat cu trei secole i.Hr. ca fiinta umana este o suma de aspecte interconectate, la fel de importante, idee pe care teoriile din psihologia contemporana o demonstreaza si o confirma.

3. Aristotel - despre iubire

Iubirea este asemanatoare unui act creator, in timp ce a fi obiect al iubirii seamana cu o stare pasiva.

Cand iubim suntem creatori. Contribuim la a face lucrurile mai bine pentru noi insine, pentru cei din viata noastra si pentru lume in general. De aceea, putem sa consideram ca aceste cuvinte ale lui Aristotel sunt un adevar universal valabil, care transcede timpurile.

4. Aristotel - genialitate

Nu exista geniu fara o mica doza de nebunie.

In marketing si publicitate, acesti oameni sunt denumiti inovatori. Sunt creatorii, sunt cei care gandesc in afara cutiei. Faptul ca au perspective curajoase si diferite face ca ei sa para un pic nebuni in ochii oamenilor obisnuiti.

5. Aristotel - munca valoroasa inseamna placere

Placerea pe care o pui in munca echivaleaza cu perfectiunea a ceea ce faci.

Un alt adevar care a transgresat secolele. Este important sa traim si sa muncim cu placere. Cand facem lucrurile cu pasiune, ele par mult mai usor de realizat si procesul in sine este mult mai valoros pentru noi decat rezultatul final. In mod paradoxal, ceea ce faurim insa este stralucitor.

