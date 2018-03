PICTORIAL - Zambete si Carti: Acestea sunt cele mai frumoase lecturi din viata noastra!

De ce iubim cartile?

Sunt alaturi de noi aproape in fiecare zi, oriunde mergem, acasa, la prieteni, la birou, in librarii, in biblioteci, in autobuze si trenuri. Sunt poate mai aproape de noi ca in niciun alt secol, in forma tiparita sau adaptate ecranelor de toate dimensiunile, sunt uneori in numar atat de mare, atunci cand le vedem intr-o librarie fizica sau virtuala incat aproape ca ne ametesc capacitatea de alegere. Stau adunate in biblioteca, pe noptiera, in vreo geanta sau chiar in masina ca o promisiune silentioasa pentru o noua experienta memorabila.

Insa uneori amanam prea mult aceasta experienta, a saltului in timp si spatiu, prin lectura, uneori privim cititul cartilor drept un lux al superoamenilor care gasesc timp si pentru asa ceva, un obicei pe care ne straduim uneori sa-l integram in rutinele noastre tot mai inghesuite. Cartile vor fi intotdeauna cele mai bune prietene ale noastre si este atat de important sa ne oferim clipele magice ale lecturii.

Noi, Dana Negoita, Carmen Olteanu, Andreea Radulescu, Oana Bulzan Trifu, Amelia Ciurica si Iulia Sima suntem avocatele clipelor pe care ni le ofera lectura si va invitam intr-o incursiune printre titlurile care ne-au fascinant cel mai tare pana acum, in vietile noastre.

Cartile preferate ale Danei Negoita

Atat de multe carti si-au facut culcus in mintea si inima mea de-a lungul timpului, incat mi se pare ca as comite un sacrilegiu si o nedreptate fata de mainile magice care le-au scris omitandu-le pe unele in favoarea altora.

Nu pot totusi sa trec cu vederea “Casa spiritelor” creata de Isabel Allende - m-a facut sa indragesc realismul magic asa cum Marquez nu a reusit niciodata, “La rascruce de vanturi” - pentru mine cel mai frumos roman de si despre dragoste dintotdeauna sau “O scurta istorie a romanilor povestita celor tineri” a lui Neagu Djuvara, care m-a ajutat sa inteleg resorturile sufletesti si istorice ale acestui popor in care m-am nascut, sa ii descopar personalitatea, identitatea, circumstantele si sa ma redescopar (cu tot cu radacinile mele), acceptandu-l si imbratisandu-l cu toata dragostea din lume.

“Puterea extraordinara a subconstientului tau” este o alta carte care mi s-a asezat pe noptiera la momentul potrivit, cand incercam sa vindec un suflet in cautare de raspunsuri, sens si “cum sa”. Este prima carte care m-a introdus in domeniul dezvoltarii psiho-spirituale si in lumea posibilitatilor nesfarsite pe care le poate crea subconstientul, o carte careia ii sunt profund recunoscatoare. M-a imputernicit, m-a facut sa cred ca detin cu adevarat controlul asupra propriului destin (ce usurare sa nu te mai simti precum o barca purtata de vant!) si prin intermediul ei m-am autoeducat sa gandesc “mai pozitiv.”

Oamenii nu sunt atat de neoameni si rai, iar marea de necunoscut si frici poate fi cucerita tinandu-ne impreuna de maini.

Nu pot uita nici lumea distopica si rascolitoare imaginata de Jose Saramago, laureat de Nobel, in “Eseu despre orbire”. Chiar si in situatii limita, in josul absolut al umanitatii, speranta e acolo. Oamenii nu sunt atat de neoameni si rai, iar marea de necunoscut si frici poate fi cucerita tinandu-ne impreuna de maini. Iar atunci cand aveti chef de un roman pe care sa il cititi pe nerasuflate, daca vreti suspans, mister, rasturnari de situatii, calatorii inapoi si inainte pe axa timpului, secrete de familie atat de bine pazite incat ies la iveala abia spre finalul cartii, cititi romanul “Pazitoarea tainei” sau oricare din romanele scriitoarei australiene Kate Morton. Pentru ca da, lucrurile nu sunt niciodata asa cum par a fi…

Cartile preferate ale lui Carmen Olteanu

"Portocala mecanica" si "Toamna Patriarhului" sunt doua dintre cartile mele de suflet. Stilistic, sunt cat se poate de diferite insa mi-au cazut din mana in perioade diferite ale vietii mele. Cea dintai este cartea revoltei specifice tineretii, momentul in care am inceput sa imi pun probleme despre corectitudine, coercitie si existenta sau absenta liberului arbitru. In mod paradoxal, sau poate printr-o aliniere a energiilor din Univers, in perioada in care l-am descoperit pe Burgess l-am descoperit si pe Fericitul Augustin.

"Toamna Patriarhului" a fost cartea care mi-a insotit monologul interior pe drumul maturizarii. Convinsa ca esti puternic si invulnerabil doar atunci cand esti singur, anii la care ma refer au fost petrecuti intr-o oarecare solitudine. Decorul pentru scenele fantastice din "Toamna Patriarhului" erau astfel pregatite. Incet, incet, am inteles atunci ca singuratatea, pe cat de benefica poate fi in momentul potrivit, pe atat este de nociva atunci cand este autoimpusa iar puterea adevarata sta in capacitatea de a cere ajutor si de a oferi sentimente, nu in pazitul zidurilor sufletesti cu strasnicie si incapatanare.

Puterea adevarata sta in capacitatea de a cere ajutor si de a oferi sentimente, nu in pazitul zidurilor sufletesti cu strasnicie si incapatanare.

Cartile preferate ale Iuliei Sima

"Imblanzirea infinitului. Povestea matematicii" de Ian Stewart, "Ma numesc Rosu" a lui Orhan Pamuk, "Al doilea sex" de Simone de Beauvoir, "Plansul lui Nietzsche" - Irvin D. Yalom, "Open" - autobiografia lui Andre Agassi .. si multe alte carti le port in sufletul meu. Pentru acest proiect am incercat sa esentializez calatoria mea in lumea lecturilor care m-au marcat in mod fundamental.

Un Pamant Nou este promisiunea spirituala a unei lumi mai bune si mai frumoase, in afara Egoului.

"Un Pamant Nou", de Eckhart Tolle a fost cartea care m-a schimbat total. Ca mine, alte milioane de oameni de pe intreaga Planeta. "Un Pamant Nou" este promisiunea spirituala a unei lumi mai bune si mai frumoase, in afara Egoului.

Cand l-am descoperit pe neurologul si scriitorul Oliver Sacks, am fost fascinata. Eu am citit intai colectia de eseuri bazata pe cazurile intalnite de Sacks - "Omul care isi confunda sotia cu o palarie". Apoi am citit si cartea autobiografica – „In miscare. O viata”. Imi place acest om, datorita umanitatii sale. Nu am mai intalnit pe nimeni sa vorbeasca la fel de frumos despre oameni cu disfunctionalitati, cei care au fost pacientii sai. Oliver Sacks era gay si vreau sa se stie acest lucru, pentru ca nu cred ca a fi un om de exceptie are legatura cu orientarea sexuala.

"Femei care alearga cu lupii" de Clarissa Pinkola Estes este de asemenea o carte importanta pentru mine. Estes este prima psihologa Jungiana care a scris despre psihicul femeilor. Este extrem de iubita la nivel moondial de femei din toata lumea care formeaza triburi spirituale in jurul acestei carti.

"Puterea Obisnuintei. De ce facem ceea ce facem in viata si in afaceri" a lui Charles Dugghning este o lectura uluitoare din toate punctele de vedere. Scrisa de un laureat Pulitzer, cartea ne ajuta sa intelegem mecanismele subtile ale mintilor noastre. Este o carte plina de stiinta si exemple revelatoare despre felul cum functionam, cat si ce putem sa facem pentru a schimba obiceiurile negative.

Cartile preferate ale Andreei Radulescu

Sunt carti care te inspira si pe care le citesti cu placere si sunt carti pe care le strangi in brate la final, care devin parte din tine si produc o schimbare in viata ta.

"Povesti de seara pentru fete rebele" e o carte care m-a uns pe suflet. 100 de eroine adevarate care au facut ceva in lumea asta, care au avut taria sa creada in ele, sa treaca dincolo de barierele impuse de societate, sa revolutioneze lucruri mici sau mari. O carte cu basme reale in care eroinele nu poarta rochii ample si diademe pe cap, ele sunt inventatoare, regine, scriitoare, femei astronaut sau prim-ministru… modele de curaj si perseverenta.

"Maestrul si Margareta", o carte magica pe care am descoperit-o intr-o perioada zbuciumata a vietii mele, in care credeam ca totul e posibil, ca realul si fantasticul sunt doi tovarasi vechi care se imbina intr-o maniera grotesca si artistica precum in romanul lui Bulgakov, un roman care nu se citeste, ci se simte.

Citeste cu sufletul caci pentru asta sunt povestile!

"Sapiens, scurta istorie a omenirii" – sunt extrem de multe lucuri pe care as putea sa le spun despre aceasta carte pe care o recitesc de fiecare data cu aceeasi incantare si uimire. Daca te-ai intalni din intamplare cu un extraterestru si te-ar intreba: Care e treaba cu voi oamenii? Ce i-ai raspunde? O carte despre oameni, o istorie a civilizatiei captivanta si provocatoare, presarata cu fapte uimitoare. O carte care mi-a oferit raspunsuri la unele dintre cele mai arzatoare intrebari si care m-a facut, totodata sa privesc lumea cu alti ochi.

Cartile preferate ale Oanei Bulzan Trifu

M-as fi iubit nebuneste cu Pablo Neruda, daca ne-am fi intalnit in aceeasi viata.

M-am pozat intre doua carti care nu au nici in clin nici in maneca una cu cealalta: pe de-o parte, versurile lui Pablo Neruda, poet cu care cred ca m-as fi iubit nebuneste daca ne-am fi intalnit in aceeasi viata. De cealalta se gaseste una din cartile mele de nutritie preferate, o culegere de studii clinice, reactii chimice si planuri de preventie pentru cele mai urate boli ale secolului.

Le-am ales pentru ca la intersectia dintre cele doua, ma aflu eu, impartita intre natura mea romantica si spiritul analitic, prinsa intre dorinta a imbratisa magia si instinctul de a aseza sub microscop componentele sale. Mixul rezultat este aproape intotdeauna un unghi diferit de abordare a oricarui tip de problema, trasatura care mi-a servit bine de fiecare data.

Cartile preferate ale Ameliei Ciurica

Sa cititi Tuesdays with Morrie macar o data in viata, va aduce schimbari minunate si va va ajuta sa vedeti viata cu alti ochi.

„Tuesdays with Morrie" este cartea sufletului meu. Aceasta prezinta intalnirile scriitorului Mitch Albom cu Morrie Schwartz, profesorul si mentorul lui pe care l-a regasit in ultimele luni de viata ale acestuia. In fiecare zi de marti Mitch isi vizita profesorul pentru un ultim curs: lectii despre cum sa traiesti cu adevarat.

Este simplu sa ne pierdem in fuga prin viata... si ajungem sa uitam ca avem tot ce ne trebuie pentru a fi fericiti. Recomand sa cititi aceasta carte macar o data in viata, va aduce schimbari minunate si va va ajuta sa vedeti viata cu alti ochi.

"Forta gandirii pozitive" este o alta lectie de viata pentru noi toti, o demonstratie a puterii credintei. Invatam sa privim cu sinceritate in inima noastra pentru a descoperi cine suntem cu adevarat. Invatam sa renuntam la lucrurile care ne tin in spate si sa ne ajutam sufletul sa fie mai puternic. Invatam sa credem in noi si sa luptam pentru visurile noastre. Invatam sa gasim fericire si bucurie acolo unde vedeam doar tristete.

Te-am inspirat? Ne-ar placea sa ne spui si noua care sunt cartile tale preferate! Si nu uita, #RespectYourself Ofera-ti timp pentru lectura!



