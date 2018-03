De ce poezie? Ziua Mondiala a Poeziei sarbatorita si in Romania

Cum numesti locul, timpul, procesul care permite poeziei sa ti se apropie? Cum crezi ca ar fi aratat lumea fara poezie? Ce tip de reprezentare te ajuta sa cuprinzi intreaga poezie creata de la inceputul inceputurilor pana astazi?

In analiza etimologica cuvantului poezie este necesar sa luam in discutie latinul p sis derivat din grecul ποι ω care inseamna a produce, a face, a crea, iar intr-un sens mult mai amplu a compune. O analiza mult mai profunda ne invita sa luam in calcul particula sansctita "pu-" cu semnificatia de a genera, a procrea.

Poezia este fructul creatiei artistice care atinge culmile atat de sublime ale limbajului dand nastere limbajului poetic, cu ajutorul caruia transfiguram durerea, suferinta, tragismul vietii in frumusete etica si, uneori, estetica; nu intamplator cand ne referim la poezie vorbim de po-etica ca de o profunda latura a existentei fiecaruia dintre noi.

poetica (lat.), poesia (it.), poésie (fr.), poesía (span.), poetry (engl.), poezi (albaneza si daneza), (maced.), Poesie (germ.), (rusa), poesia (ol.), puisi (malteza), poezja (pol.), puisi (sudaneza), Suugaanta (somaleza), poezio (esperanto).

Esentializand, inaintasii nostri au asociat luminii actul de creatie si rezultatul ei. Cu surprindere, descoperim ca in limba romana poezia este lumina si iluminare! PO è ZI è

«Si poetul, daca este un adevarat poet, ar trebui sa-si repete neincetat „nu stiu”. Cu fiecare creatie a sa incearca sa dea un raspuns, dar de indata ce a terminat de scris, il invadeaza indoiala si isi da seama ca este vorba de un raspuns provizoriu si absolut insuficient. Asa ca, incearca din nou, o data si inca odata, pana cand istroricii literaturii vor reuni probele insatisfactiei sale, numindu-le „patrimoniu artistic”... » - Wislawa Szymborska - Discurs tinut cu ocazia conferirii Premiului Nobel

Prin rezolutiile UNESCO prima zi de primvara, 21 martie, a fost desemnata ca Ziua internationala pentru eliminarea discriminarii rasiale (1966), Ziua internationala a Nowruz - celebrarea renasterii naturii (2010) si de asemenea, Ziua mondiala a poeziei (1999).

Raspunzand pozitiv acestor desiderate, intre 18-21 martie a.c. vor avea loc la Bucuresti o serie de evenimente reunite sub semnul Maraton Poetic World Poetry Day, editia a treia, cu scopul declarat de sensibiliza publicul larg asupra zilei poeziei, de stimulare si promovare a noi si diverse forme de expresivitate poetica stimuland si valorificand potenialul creativ al paricipantilor si incurajand manifestarea intr-un cadru amical, indiferent de limbajul ales de fiecare.

Numai poezia inspira poezie! - Ralph Waldo Emerson

Astfel ca, sunteti invitati sa faceti loc poeziei in existenta voastra si chiar sa incercati o definitie proprie.

Daca va veti afla in impas, va asteptam alaturi de noi sa reNastem din Cuvinte la Gradina Martisor, Libraria Pavesiana sau Casa Memoriala Bacovia si de asemenea, in diverse alte locuri din spatiul public precum Rotonda Scriitorilor din Parcul Cismigiu, in care sa ne bucuram impreuna de multa si diversa poezie.

Probabil impreuna, vom avea sansele sa descoperim... #PlanetaPoeziei

Pentru programul in detaliu sunteti rugati sa consultati pagina: https://www.facebook.com/events/1992891074331626/

de AnaOlimpia