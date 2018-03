Ramas-bun, Stephen Hawking! 13 dintre cele mai importante citate ale marelui astrofizician

Cel mai celebru astrofizician, profesorul Stephen Hawking (1942 – 2018), a parasit aceasta lume in data de 14 martie 2018 (14.3 - mai este cunoscuta ca si Ziua constantei matematice Pi), la varsta de 76 de ani. 14 martie este si ziua de nastere a lui Albert Einstein.

Acest om de stiinta a lasat in urma lui o mostenire valoroasa pentru intreaga umanitate si de aceea Stephen Hawking va fi mereu iubit si admirat.

Hawking a reusit sa popularizeze cosmologia teoretica si sa aduca in constiinta publica idei despre gaurile negre sau gravitatia quantica. Pe parcursul vietii sale, Stephen Hawking s-a aflat mereu in atentia publicului, iar existenta sa a fost in sine un miracol. In anul 1963, la varsta de 21 de ani, Stephen Hawking a fost diagnosticat cu o boala rara si care in mod statistic, nu ofera speranta de viata mai mare de cativa ani celor care o au – Scleroza laterala amiotrofica. Chiar daca nu i se mai dadadeau mai mult de cateva luni de viata, Hawking a mai trait 55 de ani.

Pe Stephen Hawking aceasta boala nu l-a rapus. Cu ajutorul unui computer pe care il folosea pentru a se exprima si a unui scaun cu rotile, el a fost timp 30 de ani profesor titular la catedra de matematica a Universitatii Cambridge si mai mult decat atat, a fost profesorul de fizica al intregii lumi.

A fost tatal a 3 copii, a scris carti fascinante devenite best-selleruri si a avut numeroase aparitii in mass-media. Hollywoodul a produs si un film celebru despre tineretea lui Hawking – pe care daca nu l-ati vazut, va recomandam sa il cautati.

1. "Cand aveam 21 de ani, speranta mea de viata a fost redusa la zero. Tot ce mi s-a intamplat de atunci, a fost un bonus."

Hawking rezona cu oamenii aflati in situatii limita. In cadrul unei conferinte, el a dat cel mai frumos mesaj de incurajare pentru cei care se confrunta cu depresia:

2. „Mesajul acestei conferinte este ca gaurile negre nu sunt atat de negre pe cat s-a pretins. Nu sunt inchisori eterne asa cum le credeam odata… lucrurile pot iesi dintr-o gaura neagra in exterior, posibil si in alt univers. Asa ca daca simti ca esti intr-o gaura neagra, nu renunta – exista o cale de iesire.”

3. "Oricat de dificila ar parea viata, exista mereu ceva ce poti sa faci cu succes."

4. „Conteaza sa nu renunti!”, mai spunea Stephen Hawking

Si...

5. „Viata ar fi tragica daca nu am fi fost amuzanti."

Dar cel mai mare tel in viata lui Stephen Hawking a fost cunoasterea si poate ca aceasta sete de cunoastere este cea care l-a ajutat sa devina un invingator in lupta cu o boala dura.

6. „Am trait cu posibilitatea unei morti in ultimii 49 de ani. Nu imi e frica de moarte, dar nici nu ma grabesc sa mor. Am asa de multe lucruri pe care vreau sa le fac mai intai.”

Foto: Shutterstock/ MatiasDelCarmine

7. „Telul meu este simplu. Este intelegerea completa a Universului, de ce este asa cum este si de ce exista.”

8. „Cel mai mare dusman al cunoasterii nu este ignoranta, ci iluzia cunoasterii.”

