Pentru mare parte din istorie, Anonimul era o femeie. – Virginia Woolf.

Aceasta este una dintre propozitiile celebre rostite de scriitoarea americana Virginia Woolf. Ai stat sa te gandesti vreodata oare cat adevar rezuma acest gand al scriitoarei? Aici si peste tot in lume, modul in care femeile au participat la scrierea istoriei ramane necunoscut, intr-o societate care valorizeaza mai degraba masculinul, lasand in umbra femininul si tot ce au produs femeile mai valoros pentru aceasta societate.

Astazi este o zi importanta cand vrem sa revendicam rolul si imaginea femeilor si de aceea am creat acest album al unor femei extraordinare din Romania pe care oricine ar trebui sa le cunoasca.

Acestea sunt in opinia noastra, unele dintre cele mai remarcabile femei care s-au nascut si s-au format in acest spatiu cultural. Intr-o perioada de trezire a constiintei colective feminine noi spunem la unison „Timpul femeilor este acum!” iar anonimul nu va mai fi nicicand femeia.

Prima femeie din lume Doctor in Drept a fost o romanca! Ea este si prima avocata din Europa.

1. Sarmiza Bilcescu (1867 - 1935)

Numele ei este Sarmiza Bilcescu. Numele Sarmizei Bilcescu apare in dictionarul femeilor care ar trebui onorate, pe site-ul women-philosophers.com. In acele vremuri, accesul femeilor in astfel de domenii era aproape de neconceput, insa tanara romanca a reusit sa sparga barierele prejudecatilor si ale sexismului si sa se inscrie la Facultatea de Drept din Paris.

Acest fapt s-a datorat in mare parte mamei sale – o feminista autoproclamata – ale carei vorbe au ajuns pana la urechile celor din consiliul facultatii: dans un pays où il est écrit même sur les portes des prisons: "Liberté, Égalité, Fraternité, vous empêcheriez une femme de s’instruire, rien que parce qu’elle est femme." (intr-o tara in care chiar si pe usile inchisorilor sta scris libertate, egalitate, fraternitate, voi impiedicati o femeie sa se instruiasca doar pentru ca este femeie.)

A fost prima femeie din lume care si-a luat doctoratul in drept la Sorbona, in 1890, cu o teza intitulata Conditia juridica a mamei. A fost, de asemenea, prima femeie avocata din Europa.

Romancierea sufletului femeilor din Romania

2. Cella Serghi (1907- 1992)

Una dintre cele mai remarcabile prezente literare feminine ale secolului trecut este Cella Serghi, scriitoare, publicista si traducatoare romana. – Historia.ro

Scriitoarea Cella Serghi a fost scriitoare, publicista si traducatoare romana, una dintre cele mai importante prozatoare romane ale literaturii interbelice. Prin romanele sale, ea a reusit sa transpuna trairile si intensitatea emotiilor feminine.

A debutat cu romanul Panza de paianjen, cea mai cunoscuta dintre lucrarile sale, de altfel. A mai scris: Cartea Mironei, Iubiri Paralele, Fetele lui Barota, Pe firul de paianjen al memoriei (volum autobiografic), Aceasta dulce povara, tineretea. Romanele ei continua sa ne fascineze si astazi.

Savanta care a invins batranetea

3. Ana Aslan (1897-1988)

Ana Aslan, cea mai cunoscuta savanta din Romania.

Este considerata a fi “Savanta care a invins batranetea”. Nascuta la Braila in anul 1897, Ana Aslan se inscrie la Facultatea de Medicina din Bucuresti in anul 1915, pentru ca mai apoi sa devina o pioniera in studiul gerontologiei. In anul 1949 si-a inceput cariera in acest domeniu iar in anul 1951 ea a devenit directorul Primului Institu de Gerontologie din lume. Impreuna cu colaboratoarea ei, farmacista Elena Polovrageanu, inventeaza si breveteaza produsul geriatric Aslavital – care va redefini domeniul geriatriei si ii va aduce un premiu international si medalia Leon Bernard (1952).

