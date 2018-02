Libris a lansat recent o campanie-manifest in acest sens, prin care isi doresc sa incurajeze lectura - #RespectYourself indeamna pe toata lumea sa aloce mai mult timp pentru lectura, aceasta fiind o dovada a respectului de sine. Din categoria cartilor ce pot servi drept companion in serile reci de februarie, amintim azi câteva titluri interesante:

Top 5 carti pe sufletul femeilor

Atlasul frumusetii, Mihaela Noroc

Aceasta carte a pornit de la un proiect foto al unei romance, care a calatorit in peste 50 de tari din toata lumea, si a fotografiat mai multe femei din toate mediile sociale. Curand, proiectul Mihaelei Noroc a devenit foarte popular – este cel mai mediatizat proiect artistic creat de un roman. Atlasul este un manifest pentru diversitate si autenticitate, care ne incurajeaza sa descoperim si sa exploram frumusetea umana in toate formele ei.

Femei care alearga cu lupii, Clarissa Pinkola Estes

Lucrarea este un bestseller international, care prezinta mituri si basme despre originile salbatice ale femeii, interpretate in stilul autoarei. Ideea centrala a cartii este legata de spiritul femeii salbatice, care se regaseste in orice femeie. Povestile expuse in carte sunt profund metaforice, fiecare avand drept personaj principal cate o femeie care trece prin cate o intamplare prin care orice femeie trece la un moment dat in viata.

Femeile dictatorilor, Diane Ducret

Cartea este scrisa de o jurnalista, care are de asemenea si studii legate de istorie si filozof. Astfel, a luat nastere o lucrare istorica, ce prezinta povestile femeilor din vietile celor mai celebri dicatori ai lumii. Unele dintre ele au fost victimele unor destine dramatice, altele au reusit sa influenteze decizii importante ale barbatilor din vietile lor. Prin cele doua volume ale romanului, autoarea reuseste oarecum sa completeze personalitatile unor barbati precum Hitler, Stalin sau Ceausescu, relevand contributia femeilor din umbra lor.

De vorba cu Emma, Vitali Cipileaga

O carte despre semnificatia iubirii ca sentiment generalizat, ai carei protagonisti au rolul de a pune in scena o poveste misterioasa de dragoste, care te determina sa te gandesti la ce credeai ca stii despre iubire. Prin intermediul intâmplarilor prezentate, autorul ne portretizeaza cumva pe fiecare dintre noi si calatoria noastra in viata.

Retete de frumusete rapide si eficiente, Rona Berg

Femeile acorda o atentie ridicata segmentului de beauty, iar aceasta carte reprezinta un foarte bun ghid in acest sens. Contine diverse tehnici si trucuri de machiaj, dar si sfaturi si retete utile in ceea ce priveste ingrijirea cu ajutorul produselor naturale, care ne pot fi de folos avand in vedere ritmul alert al vietii cotidiene.

