Regatul Boemiei istorice, tema unui nou concert al Stagiunii 'Cartografii sonore'

Si in 2018, la Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi, la fiecare final de luna muzica va dezvalui povestea unei harti din vremuri indepartate.

Marti, 27 februarie, de la ora 18:00, publicul este invitat in saloanele Muzeului din Strada Londra nr. 39 la deschiderea Stagiunii „Cartografii sonore” pe anul 2018. Invitat sa concerteze va fi Solartis Quartet, cu un program ce va cuprinde lucrari de J. Haydn, L. van Beethoven si A. Dvo ák, trei compozitori a caror biografie este corelata cu tinutul Boemiei istorice, tema acestui eveniment.

Solartis Quartet si-a construit deja prestigiul prin abordarea proaspata si profesionista a programului ales, adaugând mereu o nota de nonconformism clasicismului muzical, valori prin care si-a cucerit, de altfel, publicul in marile sali de concerte din Romania, dar si distinctiile internationale.

Pretul biletului de intrare la Muzeu este de 8 lei, vizitatorii fiind indrumati sa faca o rezervare din timp la eveniment, locurile fiind limitate. Rezervarea se face prin completarea formularului disponibil pe site-ul muzeului: http://www.muzeulhartilor.ro/event-item/cartografii-sonore-concertele-mnhcv/.

Harta Regatului Boemiei, dintr-o perspectiva cu trei secole in urma

Harta in jurul careia se va contura evenimentul va fi „Regni Bohemiae, Ducatus Silesiae, Marchionatus Moraviae et Lusatiae”, realizata de reputatul cartograf german J. B. Homann si publicata la Nürnberg, in anul 1720.

Pe harta sunt reprezentate cele mai importante tari ale Coroanei boeme, aflate in regiunea Boemia din Europa Centrala: regatul Boemiei, ducatul Sileziei, marcile Moraviei si Lusaciei. Vreme indelungata, acestea au fost legate de Regatul Boemiei prin monarhie comuna si prin relatii feudale. Au devenit parte a Imperiului Austro-Ungar pâna la dizolvarea sa, in 1918, iar ulterior, evolutia lor a fost diferita. Astfel, Regatul Boemiei si Marca Moraviei alcatuiesc teritoriul Cehiei de astazi, cu capitala Praga semnalata pe harta; Silezia se imparte intre Germania, Cehia si Polonia, iar Lusacia, intre Germania si Polonia.

Harta prezinta, asadar, zona central europeana inaintea formarii Imperiului Austriac si cu aproape doua sute de ani inainte de reconfigurarea geo-politica de la sfarsitul Primului Razboi Mondial.

Mai multe despre configuratia acestei harti va va prezenta muzeograful Despina Hasegan, in deschiderea evenimentului. Harta aleasa va deveni, ca si pâna acum, harta lunii urmatoare la MNHCV si va beneficia de o expunere aparte.

