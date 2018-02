Solartis Quartet, muzica boema a unei povesti istorice

Solartis Quartet va concerta pe 27 februarie, de la ora 18:00 la Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi, in cadrul unui eveniment special unde muzica va dezvalui povestea unei harti din vremuri indepartate, cu o valoare istorica putin cunoscuta in spatiul public romanesc. Solartis Quartet contribuie cu o nota muzicala distincta la crearea unei atmosfere boem-istorice, in consonanta cu ratiunea si nuantele evenimentului.

Harta poarta denumirea de „Regni Bohemiae, Ducatus Silesiae, Marchionatus Moraviae et Lusatiae”; a fost realizata de reputatul cartograf german J. B. Homann si publicata la Nürnberg, in anul 1720. Transformata muzical, aduce in programul serii un ciclu care cuprinde lucrari a trei compozitori cu o biografie intiparita in tinutul Boemiei istorice: J. Haydn - Quartet op. 64 no. 5 “The Lark”, L. van Beethoven - Quartet op. 95 “Serioso” si A. Dvo ák - Quartet op. 96 no. 12 “American”.

Programul ales se inscrie in repertoriul tipic scolii vieneze de compozitie (Haydn si Beethoven), clasicismul vienez fiind legat de perioada in care Boemia, parte a Imperiului Austriac, influenta consistent muzica academica.

Dvo ák, cel de-al treilea compozitor al serii, este si primul compozitor boemian de notorietate mondiala, distingându-se prin capacitatea de a integra, cu mult rafinament, materialul folcloric in limbajul muzical romantic de secol XIX.

Foto: Solartis



Foto homepage: Mihai Benea

Rezervarile se pot face la adresa: comunicare@muzeulhartilor.ro Pretul biletului de intrare este de 8 lei si include vizitarea muzeului. Locurile sunt limitate.

”Un cvartet de coarde profesionist in toate sensurile acestui cuvânt” (Catalin Rotaru, Profesor de Contrabas la Arizona State Music University)

Solartis Quartet s-a infiintat in anul 2012, iar cei patru tineri care compun astazi cvartetul se numesc: Simina Croitoru (Vioara I), Ana Maria Marian (Vioara a-II-a), Theodor Andreescu (Viola) si Andrei Nitescu (Violoncel).

Din 2012 pana in prezent, Solartis Quartet a concertat pe scene bucurestene consacrate - Ateneul Roman, Sala Radio, Palatul Sutu, Sala ”George Enescu” a U.N.M.B, Academia de Muzica si Arte, Cinematograful Patria. De asemenea, au concertat, la nivel national, in Cluj, Târgu Mures, Sibiu, Ploiesti, Timisoara, Iasi, Tulcea.

Cea mai importanta distinctie in activitatea competitionala de pana acum o reprezinta reusita din 2014 când Solartis Quartet, ca reprezentanti ai Romaniei, castiga Premiul al II-a si Premiul Special ”Antonin Dvorak” la Plovdiv International Chamber Music Competition. In anul 2013 Solartis Quartet este onorat cu invitatia de a sustine un recital in cadrul Festivalului International ” George Enescu ” editia XXI, urmand ca o editie mai tarziu invitatia sa fie reinnoita, de data aceasta presupunand un concert pe scena Ateneului Roman alaturi de Filarmonica ”George Enescu” din Bucuresti, unde tinerii artisti au interpretat lucrarea ”Clouds” pentru cvartet de coarde si orchestra, compusa de Peter Ruzicka, chiar sub bagheta acestuia.

Mai multe detalii puteti gasi pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/Quartet.Solartis/ si pe pagina oficiala: https://solartisquartet.ro/