RespectYourself, o campanie despre lectura ca manifestare a respectului fata de sine

Comunicat de presa

„Credem in puterea lecturii de a deschide lumi, suflete, minti. Apropierea de carte inseamna educare, inseamna o procupare sanatoasa, generatoare de valori si de oameni care pot duce societatea, frumos, mai departe. Este firesc sa sustii cauze in care crezi, iar noi stim ca o lume in care oamenii sunt preocupati de cultura este o lume frumoasa in care ne place, tuturor, sa traim. Credem ca lectura este una dintre cele mai puternice forme de respect pentru tine, prin a aloca timp pentru dezvoltarea ta, pentru relaxare si dialog cu tine insuti”, declara Laura Teposu, Fondator si Director de Dezvoltare Libris.ro.

In cadrul campaniei #RespectYourself, Libris.ro provoaca publicul, clientii, dar si liderii de opinie din domenii variate, sa vorbeasca despre perceptia lor asupra lecturii din perspectiva respectului de sine, despre timpul pe care il dedica pentru lectura, precum si despre cartile pe care le citesc.





Foto: Pexels/ Lisa Fotios

Campania #RespectYourself se desfasoara pe tot parcursul anului 2018 si cuprinde un intreg calendar de actiuni. „In primul rand am gandit un proiect pilot ce vizeaza doua scoli din Romania, una din mediul urbam si cealalta din mediul rural. Incercam sa identificam, la nivelul fiecarei unitati de invatamant, care este raportarea fata de lectura: cati copii citesc, ce anume citesc, ce carti le-ar placea sa gaseasca in biblioteca scolii, cat citesc parintii lor etc. Vom realiza un studiu, iar concluziile le vom folosi pentru a programa evenimente in colaborare cu cadrele didactice in scopul apropierii copiilor si familiilor acestora de carti. De pilda, avem in vedere dotarea bibliotecilor celor doua scoli cu carti pe placul elevilor, dar si pentru parinti si profesori. La finalul celor 12 luni se vor masura rezultatele si credem ca ele vor sprijini ipoteza ca acolo unde se aloca reurse financiare, materiale si de timp, numarul de ore alocate lecturii va creste.“ - Laura Teposu.

#RespectYourself Ofera-ti timp pentru lectura va fi promovata si in mediul online. Toate materialele si actiunile Libris din 2018 vor fi sub umbrela acestei campanii sprijinita si de persoane publice care sunt modele de urmat in domeniul lor de activitate. Vor exista provocari pentru bloggeri, pentru cititorii pasionati, dar si pentru cei care inca n-au descoperit placerea lecturii. Pagina dedicata acestui proiect poate fi accesata usor la https://www.libris.ro/respectyourself.