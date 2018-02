Biografia sa alternativa transpare din volumul care a cules 850 dintre cele mai frumoase, oneste si revelatoare scrisori pe care le-a scris Steinbeck de-a lungul vietii - Steinbeck: A Life in Letters (n.r. Steinbeck: O viata in scrisori)

Una dintre aceste scrisori este aceea pe carea a adresat-o fiului sau mai mare Thom si in care Steinbeck ii vorbeste fiului sau despre iubire. Sunt cuvinte extrem de oneste si intelepte care ne pot inspira pe noi toti.

Daca te-ai indragostit – acesta este unul dintre cele mai bune lucruri care i se poate intampla oricui.

New York

10 noiembrie 1958

Draga Thom,

Am primit zcrisoarea ta in aceasta dimineata. Iti voi raspunde din punctul meu de vedere si cu siguranta, Elaine (n.r. sotia autorului) iti va raspunde din al ei.

In primul rand – daca te-ai indragostit – acesta este unul dintre cele mai bune lucruri care i se poate intampla oricui. Nu lasa pe nimeni sa faca sa para ca acest lucru este mai putin important decat este cu adevarat.

In al doilea rand – Exista mai multe tipuri de iubire. Una este egoista, rautaciasa, zgarcita, egoista si care foloseste iubirea pentru propria importanta. Aceasta este aceea urata si paralizanta. Celalt tip este aceea care scoate absolut tot ceea ce este mai bun din tine – este bunatate si consideratie si respect – nu doar respectul social al manierelor ci respectul mai profund, care este recunoasterea unei alte persoane ca fiind unica si de valoare. Primul iti poate face rau si te face sa te simti mic, dar al doilea poate sa elibereze putere si curaj si bunatate si chiar intelepciune pe care nu stiai ca le ai, in tine.

Foto John Steinbeck in anii tineretii: Flickr/ Octubre CCC

Spui – asta nu este iubire de copil. Daca simti atat de profund – sigur ca nu este superficiala.

Dar nu cred ca tu ma intrebai in legatura cu ceea ce simti. Tu stii mai bine decat oricine. Tu iti doresti ca eu sa te ajut in legatura cu ceea ce este de facut --- si acest lucru ti-l pot spune.

