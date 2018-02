Pentru cei care inca nu ii cunosc, Dodi este ursul polar caruia ii dau viata Ana Craciun-Lambru si Lavinia Pop Coman iar Roni este prietenul sau vorbaret, insufletit de Ana-Maria Cucuta si Victoria Radu. Neinfricatii exporatori care strabat lumea-n lung si-n lat studiind flora si fauna Planetei vor face echipa cu Andreea Draghici, o tanara cercetatoare de la Muzeu.

In prima parte a intalnirii, Dodi, Roni si Andreea le vor face cunostinta micutilor cu patru prieteni inaripati, toti dansatori desavârsiti, fiecare in stil propriu. Miscarile gratioase de vals ale lebedei, stilul sincron al pasarilor flamingo, miscarile de tango ale corcodelului, dansul pantofiorilor albastri ai corbului de mare, toate acestea au un scop pe care copiii il vor descoperi in aceasta intalnire.

In a doua parte a evenimentului, printr-o serie de jocuri si ghicitori realizate sub forma teatrului de umbre, copiii vor fi pe rând spectatori si protagonisti. Actorii papusari au pregatit, ca de obicei, o mica surpriza tuturor celor care vor fi inspirati de momentele artistice si vor dori sa-si faca acasa propriul teatru de umbre!

La intalnire sunt invitati copiii cu vârste cuprinse intre 4 si 9 ani. Inscrierile se pot face pe adresa de e-mail info@antipa.ro, in limita a 50 de locuri, iar taxa de participare este de 15 lei/copil.

Detalii: www.antipa.ro si pe pagina de Facebook a Muzeului National de Istorie Naturala „Grigore Antipa": www.facebook.com/muzeulantipa.