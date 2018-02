Top 5 carti de dezvoltare personala

Desi traim intr-un secol digitalizat, iar anumite lucruri traditionale pierd din ce in ce mai mult teren pentru a face loc noutatilor care apar in mod constant pretutindeni, cartile vor fi intotdeauna o modalitate clasica de informare, extindere a orizonturilor si relaxare, care ne rupe putin din cotidian si ne determina sa luam o pauza de la tehnologie.

Cu totii suntem preocupati de propria bunastare si dezvoltare si partial si de a celor din jur, motiv pentru care cautam in permanenta sfaturi si recomandari, precum si noi idei in acest sens. Cartile de dezvoltare personala pot avea un impact destul de important asupra celor care aleg sa le citeasca, deoarece cititorul porneste cu ajutorul lor intr-o calatorie personala si invata sa traiasca noi experiente care cu siguranta ii vor fi de folos pe viitor.

1. De vorba cu mine insumi - Prentice Mulford

„Ataca in minte lucrul de care te temi. Incepe prin a te vedea in minte ca pe un om curajos. Incepe sa te vezi in ceea ce numesti tu imaginatie, sfidand tot ceea ce iti produce teama, indiferent ca este barbat sau femeie, datorie sau perspectiva inspaimantatoare. Ceea ce iti imaginezi astfel in minte este o realitate. O asemenea gandire iti va da putere.”

2. Omul in cautarea sensului vietii - Viktor E. Frankl

Viktor Frankl a trait experienta a trei ani de inimaginabila teroare in lagarele naziste. In timpul suferintei indurate si partial din cauza acesteia, si-a pus la punct viziunea psihoterapeutica originala cunoscuta sub numele de logoterapie. In centrul teoriei sale sta convingerea ca forta motivatoare fundamentala a omului este cautarea sensului vietii.

