Intrare libera pentru poeti la filmul Paterson, de Jim Jarmusch

La lansarea din 16 februarie, la Cinemateca UNION, publicul va avea ocazia sa intalneasca in sala poeti precum Mircea Dinescu, Florin Iaru sau Marius Chivu.

La acest adevarat „recensamant al poetilor” participa Cinemateca UNION (16 februarie, ora 19:00, 17 februarie, ora 19:00, 18 februarie, ora 19:00), Cinema Victoria – Cluj si Cinema Modern Suceava, din 16 februarie, respectiv Cinema Elvire Popesco - incepand cu 21 februarie.

„Paterson”, unul dintre cele mai frumoase filme despre poezie, reda atmosfera din „orasul poetilor”, Paterson, New Jersey, asa cum este ea perceputa de un sofer de autobuz. Este locul de unde provin scriitori precum William Carlos Williams, reprezentant al modernismului si imagismului in literatura si autor al celebrului poem epic „Paterson”, respectiv Allen Ginsberg, figura centrala a miscarii Beat Generation.

Antologia „Howl si alte poeme” de Allen Ginsberg a fost tradusa in limba romana de Petru Iliesiu si Domnica Drumea, aceasta din urma anuntandu-si prezenta la proiectia de vineri seara, de la Cinemateca UNION. De asemenea, in film se face referire si la versurile lui Emily Dickinson.

Poeziile „in stilul” lui William Carlos Williams au fost scrise special pentru acest film de Ron Padgett, unul dintre poetii preferati ai lui Jim Jarmusch. Cu o exceptie: unul dintre poeme ii apartine insusi regizorului.

Filmul „Paterson” a fost nominalizat la Palme d’Or la Festivalul de la Cannes 2016, unde a si obtinut un inedit premiu Palm Dog.

Jim Jarmusch este, poate cel mai important regizor independent american in viata, obtinand peste 30 de premii in peste 30 de ani de cariera, cinci la Cannes (pentru „Stranger Than Paradise”, „Mystery Train”, „Coffee and Cigarettes” sau „Broken Flowers”), doua la Locarno, unul la Sundance Film Festival.

Din casting fac parte actorii Adam Driver, devenit celebru in toata lumea gratie rolului din „Star Wars: Episode VII - The Force Awakenes”, dupa ce se lansase la fratii Cohen in „Inside Llewlyn Davis”. Lui Driver ii da replica Golshifteh Farahani, o foarte speciala actrita de origine iraniana, in plina ascensiune, actrita care a obtinut primul premiu la varsta de 14 ani pentru rolul din „The Pear Tree”.

Provocare inedita de Ziua Indragostitilor

De Ziua indragostitilor, pe 14 februarie, „Paterson” a lansat o alta provocare inedita: cuplurile care vin cu o carte de versuri la avanpremiera filmului de la Cinemateca UNION, la ora 19:00, platesc un singur bilet.

Din 16 februarie, filmul va putea fi vizionat in Bucuresti (Cinemateca Union, Cinema Muzeul Taranului, Cinema Europa), Cluj (Cinema Victoria si Cinema Florin Piersic), Suceava - Cinema Modern, Targu Jiu - Cinema Sergiu Nicolaescu.

Din 17 februarie, filmul intra la Cinema Dacia din Piatra Neamt, iar din 21 februarie la Cinema Elvire Popesco din Bucuresti si Cinema Patria din Craiova.

Filmul „Paterson” este distribuit in Romania de Voodoo Films.