Regizorul Luca Guadagino spune in cel mai sensibil mod o poveste pe care am trait-o cu totii, aceea a primei iubiri, in anii adolescentei. Este o poveste de dragoste dintre Elio Perlman (Timothée Chalamet) si Oliver (Armie Hammer), dar tumultul sufletesc, toate trairile si atingerile, razele soarelui, tensiunea sexuala, frumusetea si confuzia primelor sentimente de iubire sunt evocari pe care cei doi protagonisti le trezesc atat de profund, in fiecare din noi. Iubirea transgreseaza orice limite inventate de oameni si asta mi se pare minunat, faptul ca acest film a reusit sa surprinda o asmenea puritate, care reverbereaza in absolut fiecare.

De la "Call Me by Your Name" pleci cu emotii puternice si amestecate - imagini cinematografice suprapunandu-se cu propria-ti viata si cu senzatia ca pe undeva, lumea aceea emotionala descrisa magnific prin limbajul regizoral al lui Guadagnino este ceva ce apartine fiecaruia in parte si intregii istorii a umanitatii. Despre „Call Me by Your Name” se scrie enorm de mult zilele acestea: „este un film despre o iubire gay”, „este un film despre prima iubire”, „este un film despre iubire in general”, „este un film despre arta si frumusetea Italiei”, dar… este si un film despre o relatie admirabila de familie.

Sunt multe scene memorabile in acest film si nu as vrea sa ruinez placerea de a le descoperi voi insviva - muzica si imaginile poetice sunt marcante. Totusi, vreau sa marturisesc ca acel moment cand tatal lui Elio, profesorul Perlman ii vorbeste despre dragoste si suferinta imi va ramane pentru multa vreme imprimat in suflet. Este un monolog pe care in adancul sufletului meu mi-as fi dorit poate, sa il aud si eu la momentul potrivit dar in acelasi timp, sunt cuvinte pe care nu imi pare rau ca le-am auzit acum si vor ramane cu mine, pentru tot restul vietii.

Actorul Michael Stuhlbarg in rolul Professorului Perlman a rostit unul dintre cele mai frumoase monoloage din istoria cinematografiei.

Cum isi alina tatal din filmul Call Me by Your Name (n.r. Striga-ma pe numele tau, in trad. adaptata), copilul care sufera din dragoste: