Top 5: Cele mai citite carti din lietratura pentru femei, la momentul actual

Desi poate par putin mai „old school”, cartile nu-si vor pierde niciodata calitatea de a te introduce intr-o lume noua si de a te ajuta sa-ti schimbi perceptia vis-a-vis de anumite lucruri si conceptii. Exista o gama foarte larga de genuri ale literaturii dintre care poti alege cu siguranta ceva pe placul tau, iar beletristica este poate cel mai frumos dintre ele.

Pe www.libris.ro/carti/beletristica este o gama foarte variata de carti ce apartin acestui segment, din care am selectat cateva care au in centrul lor povestile de viata ale unor femei ce devin puternice datorita experientelor de viata prin care trec.

1. Cele trei fiice ale Evei - Elif Shafak

In drum spre casa unor prieteni, unde e invitata la cina, Peri – sotie casnica si mama a trei copii – este pusa in fata unui fapt neplacut: ii este furata geanta de pe bancheta din spate a masinii. Reusind s-o recupereze si cercetandu-i continutul, da peste o poza polaroid din anii de studentie de la Oxford, ce are in centru un profesor carismatic si nonconformist, inconjurat de trei studente. Imaginea ii readuce dintr-o data in minte trecutul.

2. Sotia plantatorului de ceai - Dinah Jefferies

Tanara Gwendolyn Hooper ajunge in exoticul Ceylon, nerabdatoare sa inceapa o viata noua ca sotie. O intampina insa un sot distant, secretos si intotdeauna ocupat. Explorand singura plantatia de ceai, Gwendolyn descopera usi incuiate, rochii vechi si alte semne ale unui trecut necunoscut.

