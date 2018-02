Elefantul curcubeu, safari creativ urmat de concerte jazz pentru parinti si copii

„Elefantul curcubeu” este un veritabil safari creativ destinat intregii familii pentru a petrece cat mai placut timpul liber in aceast sezon, pana la venirea primaverii. In perioada 4 februarie – 1 aprilie, UCIMR si ParkLake au pregatit o serie de ateliere interactive pline de surprize, urmate de concerte de jazz cu cele mai indragite si apreciate trupe ale momentului. Intrarea va fi libera.

In zona „Main Square” a centrului comercial ParkLake, „Elefantul curcubeu” va gazdui in fiecare duminica de la ora 16:00 ateliere in cadrul carora cei mici vor invata sa confectioneze mici instrumente muzicale, sa decoreze obiecte, vor intra in culisele teatrului de umbre si vor participa la ilustrarea sonora a unor povesti muzicale, toate menite sa le dezvolte abilitatile artistice si practice si sa-i familiarizeze, in acelasi timp, cu muzica de jazz, plina de tonalitati creative ce va constitui liantul tuturor activitatilor.

Iar, de la ora 18:00, va fi timpul pentru concertele jazz sustinute de cele mai in voga trupe ale momentului. Interpreti precum Adrian Nour, Viorica Pintilie, Marta Popivici, Irina Sarbu, Mircea Tiberian, Blue Noise, Teodora Spinu, sunt artistii care vor construi lumi sonore menite sa ii faca mult mai receptivi pe cei mici.

Imagine de la Atelierul de povesti

Exista studii si certificari ale faptului ca muzica mareste, intr-adevar, capacitatea de asimilare, iar organizatorii, prin acest proiect, si-au propus sa creeze un ambient prietenos de dezvoltare prin educare.

Totul a pornit de la faptul ca elefantul, asa cum este etichetat de nenumarate ori acest gen de muzica (jazz), ascunde de fapt o lume sonora plina de culoare, care se arata doar acelora care au rabdare sa invete sa asculte.

De aceea, artistii invitati sa concerteze in fiecare duminica sunt muzicieni care nu o data au dovedit ca stiu si pot sa dea glas jazz-ului, la un nivel profesionist, pastrand spectrul de culori (tonuri) variat si aducand publicului muzica diferitelor perioade, imbinand prin bucurie de a fi numeroase stiluri muzicale.

Atelierele creative, asemeni zonei concertistice, vor fi sustinute si ele de catre profesionisti in domeniu, persoane dedicate cu capacitati de predare certificate si cu experienta in coordonarea unor activitati similare. Atelierele vor fi organizate in parteneriat cu membri ai Organizatiei Nationale Cercetasii Romaniei, Centrul Local Steaua Polara.