Generatia care ar putea sa schimbe mentalitatile romanilor, la filmul 120 BPM/batai pe minut

Peste 150 de elevi de la liceele din Bucuresti, care au participat la o dezbatere pe tema educatiei sexuale, au dovedit ca se poate vorbi deschis despre un subiect considerat tabu in Romania. Evenimentul a avut loc la Cinema Elvire Popesco, in prima zi de Oscar Weekend, dupa proiectia filmului 120 BPM/batai pe minut al regizorului Robert Campillo, care a obtinut in 2017 Marele Premiu la Cannes. Discutia, la care au participat si cadre didactice, psihologi, medici si un reprezentant al asociatiei ACCEPT, a fost moderata de antropologul Vintila Mihailescu.

„Filmul nu este despre gay, ci despre viata si moarte, si prezinta foarte echilibrat ceea ce se intampla in realitate. Sunt situatii cu care ne putem confrunta si trebuie sa fim pregatiti. Nu exista retete de facut educatie sexuala, dar inainte de orice trebuie sa ne fie clar, ca societate, de ce si cum facem acest lucru. Iar voi, tinerii, trebuie sa stiti ca aveti puterea sa spuneti ca vreti. Aveti putere, aveti interes, aveti dreptul sa o faceti”, a spus antropologul Vintila Mihailescu

Presedintele Asociatiei ACCEPT, Florin Buhuceanu, a plans dupa proiectie, spunand ca filmul i-a amintit de moartea unor prieteni, in anii ’90. „Desi ne aflam in anul 2018, situatia din Romania nu este departe de cea prezentata in film. E bine ca exista acum tratamente eficiente impotriva SIDA, dar la mentalitati suntem inca departe. Sexualitatea nu este despre sex, este despre emotii”, a declarat Buhuceanu in cadrul dezbaterii.

“Vazand acest film am simtit un soc profund si frica. Am simtit lucrurile zguduindu-se in jurul meu si in capul meu. Este vorba despre probleme reale, nu trebuie sa intoarcem capul in alta parte. Din neinformare provin numeroase probleme. Educatia sexuala trebuie sa inceapa de undeva. Daca nu se incepe deloc, nu se ajunge nicaieri”, a adaugat Luca Onica, elev la Liceul Waldorf.

„Suntem influentati de oamenii care ne cresc si de cultura in care traim. Educatia sexuala lipseste cu desavarsire din educatia noastra. Nu doar la scoala. Vine din rusinea noastra ca adulti. Toate tabuurile si fricile noastre ca adulti ajung la copii, care sunt influentati de ceea ce cred parintii lor. Chiar daca eu, ca adult, sunt coplesit de rusine, nu trebuie sa las acest lucru sa ma impiedice sa discut cu copilul”, a declarat Cristina Petrescu Ghenea, medic psihiatru si psihoterapeut.

Filmul „120 BPM/batai pe minut” porneste de la fapte reale – actiunile organizatiei civice ACT UP din Franta anilor 90, pentru a vorbi in final despre o tema cat se poate de actuala: trezirea din letargie a acelei paturi din societate indiferenta la marile probleme sociale care o inconjoara. Miscarea ACT UP este considerata a fi precursoarea miscarilor civice de dupa anii 2000 care au condus in final la obtinerea unor drepturi fundamentale pentru diferite grupuri de minoritati – de la cele sexuale la cele civice. Inceputa in Statele Unite si extinsa in toata lumea, cu o organizare extrem de vizibila si eficienta in Franta, se considera ca ACT UP a pregatit terenul pentru teme actuale – de la casatoria intre pesoane de acelasi sex si pana la campania de stopare a agresiunilor sexuale in industria americana de film.

Cele mai titrate filme europene ale anului 2017, propuse sau aflate in cursa pentru Oscarul la categoria “Cel mai bun film intr-o limba straina”, vor putea fi urmarite in cadrul Oscar Weekend. Evenimentul, care are loc in weekend-ul 19-21 ianuarie, la Cinema Elvire Popesco, se afla anul acesta la a patra editie. Cinefilii vor avea ocazia sa vizioneze productii cinematografice precum 120 BPM/batai pe minut (Robin Campillo, Franta), Marele Premiu la Cannes 2017, Loveless (Andrei Zvyagintsev, Rusia), recompensat la Cannes cu Premiul Juriului, On Body and Soul (Ildiko Enyedi, Ungaria), marele castigator al Festivalului International de Film de la Berlin, din acest an, Happy End (Michael Haneke, Austria) si Fixeur (Adrian Sitaru, Romania). Oscar Wekend are loc inaintea anuntarii nominalizarilor la cea de-a 90-a editie a premiilor Oscar (23 ianuarie). Gala decernarii trofeelor va avea loc pe 4 martie.

Program complet: filmedefestival.ro/oscar-weekend/

