TIC PITIC – Zilele Small size, mini-maraton teatral pentru copii

Comunicat de presa

TIC PITIC – ZILELE SMALL SIZE

TIC PITIC – Zilele Small size, mini-maratonul teatral organizat anual de Primaria Municipiului Bucuresti, prin Teatrul Ion Creanga, revine in Capitala in perioada 26 - 28 ianuarie 2018. Timp de trei zile, parintii si ticpiticii lor, de la bebelusi la prescolari, sunt invitati sa exploreze universul plin de mirare si sens al teatrului care nu tine cont de varsta, ci de curiozitate!

Desfasurat sub forma unui showcase, evenimentul reuneste cele mai recente spectacole realizate de Teatrul Ion Creanga pentru micutii cu varsta intre 1 si 6 ani, dar si activitati conexe, adresate copiilor, parintilor si tuturor celor care contribuie la formarea tinerei generatii, cu scopul de a promova importanta si beneficiile Educatiei Timpurii prin teatru.

Teatru si povesti pentru ticpitici

Cea de-a IV-a editie TIC PITIC – Zilele Small size aduce astfel in atentia publicului trei dintre productiile prezentate in premiera in cursul anului 2017: povesti senzoriale si calatorii din centrul Pamantului pana in inaltul cerului (ImpreLuna) sau spectacole coregrafice, non-verbale, despre puterea imaginatiei (La un metru de tine) si despre importanta amintirilor (Amintiri intr-o valiza).

Concentrate pe durata weekend-ului intr-un maraton de sapte reprezentatii, titlurile propuse le vorbesc copiilor si parintilor deopotriva despre bucuria jocului, despre texturile cu care este acoperita lumea, dar si despre straturile de sens care inconjoara spectacolul de teatru.

O alta productie care se lasa descoperita, sau redescoperita, este colectia de teatru-radiofonic realizata pentru PovesTIC, aplicatia de povesti audio pentru copii. Prima dintre cele 12 povesti inregistrate in colaborare cu Teatrul National Radiofonic pentru aplicatie, Pasarea maiastra, face cu aceasta ocazie subiectul unui inedit atelier pentru copiii cu varsta intre 3 si 6 ani.

Timp de o ora, actorii Teatrului Ion Creanga ii provoaca pe micutii participanti sa descopere universul imaginat de Petre Ispirescu, auditia fiind completata de jocuri si activitati interactive. Atelierul are loc duminica, 28 ianuarie, si se desfasoara in regim gratuit, in baza inscrierii prealabile la adresa de e-mail contact@teatrulioncreanga.ro.

Teatrul in dialog cu specialistii din educatie

Nu doar cei mici au parte de un program special in acest weekend, ci si adultii, Zilele Small size prilejuind o noua intalnire a specialistilor din domeniul educatiei timpurii. Cadre didactice din invatamantul prescolar, psihologi, producatori sau artisti care activeaza in sfera teatrului pentru copii sunt invitati vineri, 26 ianuarie, la Sala Mica a Teatrului Ion Creanga, pentru a lua parte la o discutie despre importanta jocului in dezvoltarea echilibrata a copilului.

Citeste mai departe >>>