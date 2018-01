'Teoria relativitatii pe intlesul tuturor' este o carte pe care a scris-o Albert Einstein in speranta ca va starni interesul publicului larg in legatura cu ceea ce astazi apreciem ca fiind cea mai revolutionara perspectiva stiintifica a timpurilor noastre.

Adevarul este insa ca, ideea de spatiu-timp nu este un concept facil pentru oricine. Totusi, este poate si un semn de auto-respect sa tinem pasul cu stiinta contemporana si sa ne familiarizam cu cateva idei care au dus la evolutia stiintifica a zilelor noastre.

O imagine care descrie spatiu-timupul; Sursa: Commons.wikimedia.org

10 curiozitati despre spatiu si timp pe care oricine ar trebui sa le cunoasca!



1. Timpul trece mai lent pe orbita din jurul Pamantului, decat pe suprafata Pamantului. Asta inseamna ca astronautii, atunci cand se intorc din spatiu, se intorc un pic mai tineri.

2. Universul se extinde de 13.7 miliarde de ani. Acest lucru produce un orizont cosmic in spatiu, in care lumina nu a ajuns pe Pamant de la obiecte mai indepartate de 12-13 miliarde de ani lumina.

Foto: Flickr/ NASA Goddard Space Flight Center

3. Cel mai scurt moment in timp este denumit Epoca Planck, timpul zero este momentul in care Universul nostru avea varsta 10 la puterea -43 secunde dupa Big Bang. Aceasta este asa-numita bariera Planck dincolo de care, mergand spre zero, mecanica cuantica nu mai e valabila. Perioada de la 0 la asa-zisul timp zero ( de la 0 la 10-43 sec.) se numeste Epoca Planck.

4. Materia determina felul cum spatiul-timp se curbeaza. Teoria generala a relativitatii explica cum o naveta spatiala care calatoreste cu orice viteza incetineste atunci cand trece printr-un camp gravitational, asa cum este cel al Pamantului.

5. Sonda spatiala NASA Voyager 1 se afla la marginea sistemului nostru solar, adica la o distanta de 19 miliarde de kilometri si are nevoie de 16 ore ca sa trimita sau sa primeasca radio semnale de pe Pamant. Misiunile Voyager 1 si Voyager 2 au fos lansate de NASA in 1977. Sondele spatiale poarta cu ele si cate un "disc de aur" care contine o colectie de privelisti, sunete si salutari de pe Pamant. Sunt 117 imagini si cuvinte de salut spus ein 54 de limbi si o varietate de sunete create de oameni sau sunete naturale cum ar fi furtuni, vulcani, lansari de rachete, avioane si animale.

* Daca vreti sa ascultati Muzica de pe Pamant pe care a luat-o Voyager 1 cu sine, accesati acest site realizat de catre o studenta la MIT web.mit.edu/lilybui/www/

Carl Sagan a spus ca "Sondele vor fi intalnite si discurile ascultate doar daca exista civilizatii capabile de calatorii spatiale in spatiul interstelar. Insa lansarea acestei „sticle” in „oceanul” spatial spune cuvinte pline de speranta despre viata pe aceasta planeta." Astfel, inregistrarea de pe disc e mai degraba vazuta ca o capsula a timpului sau o declaratie simbolica decat ca o incercare serioasa de comunicare cu viata extraterestra.

In imagine, sonda spatiala Galileo si Jupiter - compozitie artistica; sursa: Flickr/ NASA on The Commons

Foto homepage: Soarele deasupra Pamantului, imagine surprinsa de Statia Internationala Spatiala

6. Timpul nu a existat mereu, teoria relativitatii sugereaza ca inainte de Big Bang , 13, 74 miliarde de ani in urma, timpul si spatiul nu existau.

7. Descrierea fundamentala a Universului nu ia in considerare Trecutul, Prezentul sau Viitorul. Potrivit Teoriei speciale a relativitaii, nu exista asa ceva ca viitor sau trecut; paradigma temporala a fiecaruia este relevanta.

Daca vrei sa aprofundezi, clipul de mai jos iti poate fi de folos.

De asemenea, acest articol publicat de Scientia.ro: Cum se curbeaza spatiu-timpul?

8. Ceasurile atomice sunt cele mai precise ceasuri care exista. Un astfel de ceas poate masura o singura vibratie dintr-un atom de mercur.

Foto: Flickr/ NASA's Marshall Space Flight Center

9. Pe Pamant, timpul incetineste. Ziua se mareste cu 1, 7 milisecunde in fiecare secol. Acest lucru se datoreaza frictiunii mareice provocate de Soare si de Luna. Acest fenomen este superb explicat de catre Adrian Sonka, autorul blogului sonkab.wordpress.com. "Luna se indeparteaza de noi cu 3,7 cm pe an, destul de putin daca ne gandim ca se afla la 385.000 de km de noi. Si Pamantul pateste ceva: incetineste miscarea de rotatie in jurul axei, adica se mareste ziua. Luna atrage si oceanele dar rotatia Pamantului le forteaza sa se deplaseze in sens invers. Apare astfel o frecare intre oceane si crusta planetei iar rezultatul este ca planeta pierde energie si incetineste. Acesta este modul in care Luna incetineste Pamantul si zilele noastre sunt din ce in ce mai lungi, cu o secunda la fiecare 60.000 de ani!"

Foto: Flickr/ NASA's Marshall Space Flight Center

10. Radiatia cosmica de fond reprezinta ramasitele Big Bangului si se gaseste in tot Cosmosul. Anumite fluctuatii in temperature radiatiei cosmice de fond ne poate da indicia cu privire la alte Universuri.

Radiatia cosmica de fond este o forma de radiatie electromagnetica care se gaseste peste tot in Univers. Are temperatura de 2,725 K si frecventa de 160,4 GHz ce corespunde unei lungimi de unda de 1,9 mm, fiind incadrata in domeniul microundelor. Este cea mai concludenta dovada pentru modelul Big Bang al aparitiei Universului. Aceasta poate fi detectata cu ajutorul unui radiotelescop ca o prezenta constanta, ce nu are ca sursa vreo stea sau alt obiect ceresc. (Wikipedia)

