Weekend cu filme de Oscar la Cinema Elvire Popesco

Cele mai titrate filme europene ale anului 2017, propuse sau aflate in cursa pentru Oscarul la categoria 'Cel mai bun film intr-o limba straina', vor putea fi urmarite in cadrul Oscar Weekend.

Evenimentul, care are loc in weekend-ul 19-21 ianuarie, la Cinema Elvire Popesco, se afla anul acesta la a patra editie. Cinefilii vor avea ocazia sa vizioneze productii cinematografice precum 120 BPM/batai pe minut (Robin Campillo, Franta), Marele Premiu la Cannes 2017, Loveless (Andrei Zvyagintsev, Rusia), recompensat la Cannes cu Premiul Juriului, On Body and Soul (Ildiko Enyedi, Ungaria), marele castigator al Festivalului International de Film de la Berlin, din 2017, Happy End (Michael Haneke, Austria) si Fixeur (Adrian Sitaru, Romania).

Oscar Wekend are loc inaintea anuntarii nominalizarilor la cea de-a 90-a editie a premiilor Oscar (23 ianuarie). Gala decernarii trofeelor va avea loc pe 4 martie.

"Loveless", este cel mai recent film al regizorului rus Andrei Zvyagintsev (Leviathan, Elena), distins la Cannes cu Premiul Juriului 2017. Pelicula sugereaza falimentul moral al societatii ruse a momentului, prin povestea unei familii in descompunere. Borys si Zhenya divorteaza. Certandu-se constant, si pe cale sa vanda apartamentul, se pregates separat, de noile lor vieti: Boris, cu prietena sa mai tanara si insarcinata, iar Zhenya cu amantul bogat care-si doreste mult sa se casatoreasca. Niciunul dintre ei nu pare interesat de copilul lor de 12 ani, Alyosha. Pana cand acesta dispare. Actiunea filmului "120 BPM/batai pe minut", regizat de francezul Robin Campillo, Marele Premiu la Cannes 2017, are loc in Franta, la inceptul anilor ’90. Pentru ca SIDA face nenumarate victime de mai bine de 10 ani, activistii de la Act Up-Paris isi intensifica actiunile in lupta contra indiferentei generale. Viata lui Nathan, care s-a alaturat grupului de curand, este bulversata de intalnirea cu Sean, un militant radical. Productia franceza va intra in cinematografele din Romania incepand cu 26 ianuarie 2018.

"Fixeur" in regia lui Adrian Sitaru a avut premiera in 2016, la Festivalul de la Toronto, a fost premiat la Les Arcs European Film Festival pentru cel mai bun actor (Tudor Aaron Istodor) si cu o mentiune speciala a juriului si a fost prezentat in festivaluri internationale renumite ca Ghent, Cairo, D’A - Festivalul Filmului de Autor din Barcelona, goEast de la Wiesbaden sau Torino. Filmul spune povestea lui Radu, un tanar jurnalist care doreste sa lucreze in presa internationala. Repatrierea din Franta a unei prostituate minore ii ofera tanarului ocazia de a-si arata abilitatile de reporter, motiv pentru care pleaca in Transilvania, impreuna cu o echipa de la o televiziune franceza, condusa de un jurnalist celebru. La fata locului, sarcina lui Radu se dovedeste a fi mult mai complicata decat parea initial.

"On Body and Saul", marele castigator al Festivalului International de Film de la Berlin din 2017, este o poveste de dragoste atipica, intre doi introvertiti singuratici, Endre, directorul economic al unui abator, si Maria, noul inspector al calitatii trimis de autoritati, care descopera intamplator un lucru cu totul neobisnuit: au vise recurente identice, in fiecare noapte. Cu o actiune care se desfasoara pe fundalul crizei migratiei in Europa, "Happy End" spune povestea unei familii burgheze din Calais in stilul sumbru si realist al regizorului. Portul francez Calais este unul dintre locurile fierbinti ale migratiei din Europa.

Numerosi refugiati disperati, care traiesc in tabere de corturi pe care autoritatile incearca tot timpul sa le dezafecteze, intentioneaza sa treaca in Marea Britanie traversand Canalul Manecii. Regizorul Michael Haneke a castigat un premiu Oscar, in 2013, cu filmul "Amour", o poveste despre dragoste la finalul vietii unui cuplu.

Program Oscar Weekend 2018

Vineri 19 ianuarie

17:30 - 120 BPM/batai pe minut, de Robin Campillo (2h 24 min) – Franta . Urmat de dezbatere

Sambata, 20 ianuarie

14:30 – Fixeur, de Adrian Sitaru (1h 38 min) - Romania

16:30 – Loveless, de Andrei Zvyagintsev (1h 7 min) - Rusia

19:00 – 120 BPM/batai pe minut, de Robin Campillo (2h 24 min) – Franta

Duminica, 21 ianuarie

14:00 – On Body and Soul, de Ildiko Enyedi (1h 56 min) - Ungaria

16:30 – 120 BPM/batai pe minut, de Robin Campillo (2h 24 min) – Franta

19:30 – Happy End, de Michael Haneke (1h 47min) – Austria

Oscar Weekend este organizat de Voodoo Films si Asociatia Cinemascop in parteneriat cu Ambasada Frantei, Institutul Francez din Bucuresti, Independenta Film, Bad Unicorn, Domestic Film

Parteneri media: Radio Romania Cultural, Cariere

Partener de comunicare: Piart Vision

Biletele si sunt disponibile pe Eventbook.ro si la casieria cinematografului Elvire Popesco.

Pentru proiectia filmului 120 BPM/batai pe minut din 19 ianuarie, urmata de dezbatere pe tema educatiei sexuale, accesul grupurilor de elevi de liceu care au peste 15 ani si doresc sa participe insotiti de profesor, accesul este gratuit in limita locurilor dispaonibile si se face pe baza de inscriere in prealabil la adresa: contact@piartvision.com, pana pe 17 ianuarie. Pentru proiectiile filmului 120 BPM/batai pe minut din 20 si 21 ianuarie, elevii de liceu care au peste 15 ani au acces la bilete cu valoare de 5 lei. Reducerea se aplica pe baza prezentarii legitimatiei/carnetului de elev.

filmedefestival.ro/oscar-weekend/