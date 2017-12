1. Lasa-l pe Dumnezeu in Sufletul Tau! Craciunul inseamna LUMINA, Craciunul inseamna SPERANTA, Craciunul inseamna RUGACIUNE! Deschide-ti inima si lasa-l pe Dumnezeu in sufletul tau! Deschide-ti inima si lasa binele sa te patrunda pana in adancul fiintei tale. Deschide-ti inima pentru oameni si pentru FERICIRE! Craciun Fericit!

2. Fie ca spiritul bland al Sfintelor Sarbatori sa ninga asupra voastra doar bucurie si senin, prosperitate, veselie si sanatate in anul ce vine! Sarbatori Fericite! La Multi Ani!

3. Cu colinde de Craciun, va dorim un an mai bun, si cu dragoste crestina sa primiti in dar lumina, zurgalai de flori de gheata sa va bucure de viata, mult noroc s-avesi in toate, La Multi Ani cu sanatate si fericire!

4. In fiecare Craciun sa ne amintim ce inseamna compasiunea, iertarea si rabdarea. Toate acestea ne vor aduce linistea sufleteasca de care avem nevoie si ne vor ajuta sa devenim persoane mai intelegatoare care pot schimba in bine vietile celor apropiati. Sarbatori fericite!

5. Craciun cat mai luminos, vis de iarna calduros, liniste langa cei dragi, veste buna dinspre magi! Brad inalt sa ai in casa, cozonac proaspat pe masa, sa auzi colinde-afara, si sa ninga... pan' la vara! Craciun fericit!

6. Ma bucur ca esti langa mine si sper sa petrecem impreuna un Craciun de neuitat cu multa zapada, colinde si bucurii! Esti cel mai frumos cadou de Craciun pe care l-am primit vreodata si iti multumesc ca existi!

7. Asemenea bradului de Craciun impodobit cu luminite, viata sa-ti fie plina de culori vesele. Craciun fericit!

8. Iti ofer toata iubirea mea de Craciun si nu am nevoie sa imi oferi niciun cadou, deoarece fericirea pe care o simt cand sunt cu tine, este cel mai frumos dintre toate. Sarbatori fericite!

9. Iti urez, tie si familiei tale, multa sanatate, fericire si MULT NOROC in viitor! LA MULTI ANI! Sper ca aceasta sarbatoare sa va aduca numai fericire in casa si familie!

