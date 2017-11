Organizatorii conferintei Mastering the Music Business anunta deschiderea inscrierilor pentru editia a III-a

Mastering the Music Business, prima conferinta organizata in Romania pe teme de industrie muzicala, dedicata in special artistilor independenti, dar si celorlalti profesionisti ai industriei muzicale - manageri, agenti de booking, agenti de PR, tour manageri, avocati, promoteri, reprezentanti ai label-urilor majore si independente - a ajuns la cea de-a treia editie. Evenimentul va avea loc in perioada 20-22 martie 2018 si se va desfasura in Sala Aula din incinta Ministerului Culturii (Bucuresti, Bd. Unirii, nr. 22).

Editia din 2018 va continua sa aduca participantilor numeroase oportunitati de relationare cu profesionistii din industria muzicala si din industriile adiacente, care vor veni cu prezentari de idei si tehnologii noi, dar si cu povesti de succes, in primele doua zile ale conferintei. Nu vor fi ocolite nici aspectele practice ce vor constitui teme ale workshop-urilor desfasurate in a treia zi de conferinta, care le este dedicata in exclusivitate.

Din subiectele editiei de anul viitor nu vor lipsi temele legate de distributia online si streaming, dezbateri pe tema managementului artistic, intalniri cu reprezentanti ai principalelor societati de gestiune colectiva, povesti de succes ale artistilor din toate generatiile.

Discursul de deschidere a conferintei va fi sustinut de Tudor Chirila, solistul trupei Vama, producator, compozitor si actor.

„Am aflat cu bucurie ca Mastering The Music Business, care este o conferinta despre muzica si despre diverse capitole ale industriei muzicale, se tine din nou anul viitor si e important sa stiti ca e bine sa fiti acolo, daca sunteti artisti sau daca sunteti viitori artisti. Cred ca a venit momentul in care artistul trebuie sa fie constient ca activeaza intr-o lume care se schimba de la o luna la alta si trebuie sa stie ce contract semneaza, cum sa se promoveze, cand sa semneze cu o casa de discuri, cand sa devina independent si asa mai departe. Toate acestea vor fi dezabute in cadrul conferintei cu speakeri internationali si locali care s-au aliniat dinamicii industriei muzicale. Asa ca va indemn sa va luati bilet si sa fiti acolo!” – a declarat Tudor Chirila (Keynote speaker, MMB editia a III-a).

Vor exista si serile de showcase-uri, ale unor trupe romanesti si internationale aflate la inceput de drum sau care doresc sa-si prezinte noile show-uri live in fata unui auditoriu format din profesionisti ai industiei muzicale si nu numai.

Organizatorii anunta ca taxa de acces la conferinta, in regim presale, este de 35 euro pana la finalul anului si include participarea la conferinta in zilele de 20 si 21 martie, acces la showcase-urile din serile de 20 si 21 martie, dar si coffee break si lunch break. Biletele se pot achizitiona de aici: https://ove.ro/mastering-the-music-business-2018

Biletele in regim presale nu includ participarea la ziua de workshop-uri. Biletele pentru ziua de workshop-uri vor fi puse in vanzare in luna ianuarie 2018 odata cu programul complet al acestora.

„Sunt extrem de bucuroasa ca ne aflam acum in pozitia de a anunta cea de-a treia editie a Mastering The Music Business, un proiect care a pornit timid in 2016. In 2017, la a doua editie, aproape am dublat numarul de participanti fata de primul an, iar ecourile din piata sunt in continuare foarte bune. Am gasit o deschidere extraordinara din partea tuturor celor care au urcat pe scena conferintei la ambele editii, ceea ce ne-a motivat sa identificam si sa aducem in programul viitor si mai multi profesionisti din Romania si nu numai. Anul trecut, Smiley, unul dintre cei mai de succes artisti si antreprenori din Romania, a acceptat sa deschida conferinta. In aceeasi nota, anul acesta, discursul de deschidere ii va apartine lui Tudor Chirila, o voce puternica atat in industria muzicala, cat si in peisajul social si un model al tinerei generatii. Nu in ultimul rand, alaturarea celor de la INCFC in calitate de co-organizatori incepand din 2017 aduce in continuare un plus de relevanta si consistenta informatiilor oferite participantilor.” – a declarat Anca Lupes (fondator, Mastering the Music Business).

Urmare a succesului repurtat la editia 2017 de prezentarea sustinuta de doamnele Carmen Croitoru (Director General) si Anda Becut (Director de Cercetare) din cadrul INCFC (Institutul National de Cercetare si Formare Culturala), in 2018 participantii la conferinta vor beneficia de o prezentare cu o tema foarte actuala, referitoare la obiceiurile de consum muzical in online.

Cu ocazia Conferintei Mastering the Music Business, INCFC va lansa participantilor invitatia de a contribui cu informatii in cadrul unui proiect pilot de cercetare ce isi propune dezvoltarea unor indicatori statistici si a unor masuratori periodice dedicate industriei muzicale.

Mastering the Music Business este prima conferinta organizata in Romania pe teme de industrie muzicala si singura care se adreseaza in principal artistilor independenti, dar si managerilor, agentiilor de booking, agentiilor de PR muzical etc. Prima editie a conferintei a avut loc in februarie 2016 si, pentru prima data, artistii, profesionistii din industria muzicala, managerii artistici, specialistii in gestionarea drepturilor de autor, distributie online, radio, branding si PR au dezbatut teme de inters comun si au avut ocazia sa intre in contact pentru proiecte viitoare.

In editiile trecute, au fost prezenti zeci de speakeri romani si internationali care au sustinut studii de caz, prezentari, dezbateri si workshop-uri. Intre speakeri s-au numarat artisti precum: Smiley, Damian Draghici, Nicu Alifantis, Tataee (BUG Mafia), Cornel Ilie (Vunk), Dan Byron, alaturi de reprezentanti ale unora dintre cele mai puternice platforme online, la nivel global – Thorsted Freese (Believe Digital), Lucas Iliev (Music Gateway), Sam Taylor (TuneCore), Chris Cooke (CMU Insights) si altii.

Mastering the Music Business se pozitioneaza astfel din ce in ce mai clar ca o zona de intalnire a elitelor industriei muzicale si isi propune sa creeze o comunitate cat mai extinsa a profesionistilor si a antreprenorilor independenti din industria muzicala locala, care sa puna in discutie ultimele tendinte, tehnologii, modalitati de promovare si monetizare a talentului muzical.

***

Mastering the Music Business este o conferinta organizata de Star Management si Asociatia Star Education, in parteneriat cu Overground Music si Agentia de Vise. Coorganizator: Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala.

Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala este singurul institut national care are ca obiective studierea, cercetarea si furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum si formarea continua a celor care aleg o cariera in sectorul ocupational cultura. Printre beneficiarii studiilor realizate de INCFC s-au numarat: Organizatia Mondiala a Drepturilor de Autor si Comisia Europeana – Education, Audiovisual & Culture Executive Agency.