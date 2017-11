Florin Chilian, in concert la ARCUB

Concertul Pre@Clasic este organizat de Primaria Capitalei prin ARCUB si prezinta ultimul album al artistului Florin Chilian, un proiect original care a creat un nou stil muzical si care se bucura de o reactie entuziasta din partea publicului romanesc si international. Invitat special: Cvartetul Bella Musica*.

Lansat in octombrie 2017, albumul Pre@Clasic isi propune sa aduca muzica de camera mai aproape de publicul nefamiliarizat cu universul muzicii preclasice, sa o faca mai accesibila si „sa elimine distanta dintre Ateneul Roman si noile generatii, pastrand insa calitatea muzicala,” dupa cum declara initiatorul proiectului, Florin Chilian.

„Sa scoatem asa zisa muzica a elitelor din locatiile elitiste. Niciodata, nimeni, niciunde nu a unit regina muzicii clasice- muzica de camera cu universul culturii pop. Vreau sa pun in valoare frumusetea muzicii preclasice si sa o aduc in firescul vietii noastre de zi cu zi. Pre@Clasic ajuta tinerii – si nu numai – sa treaca asa zisa prapastie iscata intre elita culturala si generatia Millennials, dar si cei care nu au avut ocazia sa descopere frumusetea muzicii clasice,” a spus Florin Chilian despre cel mai recent album al sau Pre@Clasic.

Combinand in mod inedit vocea pop cu muzica de camera, Florin Chilian creeaza cu Pre@Clasic un nou stil muzical in cheia quartet/quintet, pe care artistul il intituleaza Q concept. O premiera pentru lumea muzicii, Pre@Clasic reorchestreaza piese pop in stil preclasic-clasic, dar cu o abordare actualizata, pentru cvartet de coarde (doua viori, o viola si un violoncel). De la binecunoscutul hit Zece, pana la doina sau tango, albumul a fost creat pentru a reintroduce muzica clasica in secolul 21.

„Motivul pentru care am vrut neaparat ca Pre@Clasic sa contina si piese deja cunoscute este tot acela de a usura accesul publicului la muzica clasica. Legatura emotionala a publicului cu piese indragite precum <<Zece>>, <<Chiar daca…>>, <<Sa nu ucizi!>>, <<Termopane>> si altele poate ajuta mult in acest sens,” a mai declarat muzicianul Florin Chilian.

Pe langa piesele deja consacrate, albumul contine si piese noi compuse si aranjate de Florin Chilian, printre care si titlul scris in memoria actorului Stefan Iordache- <<Saveica de la Sarica Niculitel>>, o manea preclasica compusa pe linia istorica a stilului care se trage din muzica greceasca si turceasca de la sfarsitul secolului XVIII.

Inspirat de muzica de camera, pasiunea mai putin cunoscuta a lui Florin Chilian, Pre@Clasic este un proiect la care muzicianul a muncit opt ani alaturi de compozitorul Stefan Elefteriu. Albumul Pre@Clasic este organizat in trei CD-uri, fiecare continand cate opt piese interpretate in formula de cvartet si apoi in formula de cvintet. Albumul este disponibil si pe vinil, impartit in patru discuri.

Noul produs muzical, care a atras deja atentia muzicienilor europeni, albumul Pre@Clasic este produs in colaborare cu Institutul Cultural Roman si va fi promovat prin concerte live in marile capitale ale lumii.

*Geanina Meragiu - Vioara I

Mirela Dranga - Vioara II

Claudia Carapancea - ViolaGabriela Florea - Violoncel

Biletele pot fi achizitionate online de pe http://arcub.ro/ si http://www.bilet.ro/ sau de la casa de bilete de la sediul ARCUB (Strada Lipscani, nr. 84-90).

Preturi: 35 lei (Categoria I). Elevii, studentii si pensionarii care se prezinta la Casa de Bilete ARCUB cu legitimatiile pot achizitiona bilete la pretul de 25 lei (Categoria II).

Toamna la ARCUB e aglomeratie mare la cultura. Nu ramane blocat in trafic, ia-ti bilet la spectacolele ARCUB si poti castiga o bicicleta Pegas la tombola CULTURA TE PUNE IN MISCARE. Detalii: https://arcub.ro/arcub-lanseaza-cultura-te-pune-miscare/