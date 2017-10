Concert in prima auditie in memoria eroilor din Primul Razboi Mondial

Evenimentul va avea loc cu prilejul lansarii celui de-al treilea sezon al manifestului cultural Arts District 100, initiat de UCIMR pentru a readuce in atentia publica spatii de patrimoniu din Romania prin intermediul muzicii clasice. La eveniment, accesul este permis in limita locurilor disponibile si prin achitarea biletului de intrare la muzeu in valoare de 8 lei.

„Razboiul care ar fi pus capat tuturor razboaielor” s-a incheiat in anul 1918 prin sacrificiul a milioane de tineri pe campul de lupta. Pentru Romania, tratatele de pace incheiate in urma razboiului au culminat cu Marea Unire proclamata la 1 decembrie 1918.

In Bucuresti si in tara, au fost create numeroase monumente in memoria eroilor cu chip necunoscut care au suferit morti cumplite pentru a intoarce una dintre cele mai importante pagini din istoria noastra si a omenirii.

La invitatia UCIMR, compozitori din toata lumea au compus 8 lucrari noi pornind de la imaginea Monumentelor Eroilor din Romania, mai putin cunoscute publicului larg, ignorate ori neingrijite, aflate pe nedrept intr-o stare de degradare morala, la 100 de ani de la acest moment istoric – reintregirea tarii sub sceptrul Regelui Ferdinand.

Program 17 octombrie: Enescu, Bartók si lucrari in prima auditie absoluta

Marti, 17 octombrie, in sala centrala a Muzeului National al Hartilor si Cartii Vechi va avea loc lansarea celui de-al treilea sezon al manifestului cultural Arts District, intitulat „Arts District 100”. Cuvantul inainte va apartine initiatorului proiectului, Sebastian Gheorghiu, care va vorbi despre urmatoarele evenimente create in memoria eroilor si Centenarului Unirii.

In deschidere, directorul MNHCV, Cristina Toma, va va adresa cateva cuvinte despre colectiile unice ale muzeului care cuprind numeroase harti ale Romaniei inainte si dupa razboi.

Va urma concertul ICon Arts Ensemble, format din membri ai Orchestrelor Nationale Radio si profesori la institutiile de muzica din Bucuresti: Raluca Stratulat – vioara, Andreea Timiras – violoncel, Mihai Murariu – pian, Adrian Buciu - flaut, invitat, Alexandru Anastasiu - percutie - vibrafon, invitat.

Programul lor va cuprinde 3 lucrari in prima auditie absoluta, create pentru acest proiect:

Timothy Doyle (Irlanda), lucrarea Vesper, dedicata Monumentului Eroilor CFR

Mihai Murariu (Romania), lucrarea Martyr, dedicata Monumentului Eroilor de la Salajan

Sebastian Tuna (Romania), lucrarea Ultimul strajer al capitalei, dedicata Monumentului cu acelasi nume din Baneasa.

Artistii vor mai interpreta, in completarea programului, lucrari alese in consonanta cu tema:

Béla Bartók - Dansuri romanesti

George Enescu – Adagio pentru vioara si pian

George Enescu - Serenade lointaine – Trio pentru vioara, violoncel si pian dedicat Casei Regale a Romaniei

Sebastian Androne – Fresco meets Baldi

Alexandru Anastasiu – Never Ending Story

Diana Gheorghiu, compozitor: „Ne bucuram ca putem aduce in atentia publicului acest proiect care a primitsprijinul unor importante institutii din Romania si la care au aderat unii dintre cei mai apreciati compozitori contemporani la ora actuala. Majoritatea si-au creat deja un nume in plan international si fac parte din programul de rezidenta creativa ICon Arts pe care il coordonam in Romania de mai multi ani. Formatul actual Arts District 100 este realizat in premiera in Romania si ne bucuram ca si-a dovedit deja continuitatea. Totodata, valorosi instrumentisti au acceptat si ei provocarea de a interpreta lucrari in prima auditie absoluta, asa cum si-au creat deja o vasta experienta in ansamblul ICon Arts de-a lungul timpului.”

Cu acelasi prilej, in seara zilei de marti va avea loc vernisajul expozitiei foto realizate de Mihai Benea care cuprinde imagini ale celor 8 Monumente ale eroilor aduse in atentia publicului in acest proiect.

Intregul eveniment va fi transmis live la calitate HD pe site-ul televiziunii culturale www.EnjoyTV.ro