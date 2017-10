Invitatie la spectacol: Moving Fields de Cristina Lilienfeld

Moving Fields este un spectacol de dans contemporan care chestioneaza conceptul de energie, punand corpul in dialog cu resursele sale ascunse.

Moving Fields are premiera la Bucuresti pe 8 octombrie, la Centrul National al Dansului, calatoreste la Cluj, unde pe 11 octombrie este gazduit de Fabrica de Pensule si isi asteapta spectatorii in Brasov pe 13 octombrie, la Centrul Cultural Reduta.

Moving Fields este un spectacol de dans contemporan care chestioneaza conceptul de energie, punand corpul in dialog cu resursele sale ascunse. In cautarea originii miscarii patru dansatori intra intr-o comunicare profunda cu ei insisi, cu spa iul fizic si sonor, cu tehnologia, cu publicul.

Tehnologia joaca un rol important in spatiul scenic, corpul fiind provocat sa se adapteze si sa comunice in mod real cu elementele instalatiei interactive.

Moving Fields este un traseu de incarcare, descarcare, conservare, daruire si sondare pe care artistii il parcurg alaturi de public. Pe parcursul acestui drum fiecare dintre noi isi contureaza un raspuns la intrebarea “ce ne misca?”

Despre echipa Moving Fields:

Concept si coregrafie: Cristina Lilienfeld

Consultant dramaturgie: Mihaela Dancs

Dansatori: Alexandra Balasoiu, Denis Bolborea, Catrinel Catana, Razvan Rotaru, Cristina Lilienfeld

Compozi ie muzicala: Diana Rotaru

Interpreteaza: ansamblul Sonomania

Design instalatie interactiva: Cristian Iordache

Costume: Georgiana Gherghisan

Light design: Alexandros Raptis

Design grafic: Oana Baluta

Moving Fields este un proiect cultural co-finan at de Administra ia Fondului Cultural Na ional si produs de Asociatia Pentru Teatru si Carte (PETEC).

Proiectul nu reprezinta in mod necesar pozi ia Administratiei Fondului Cultural Na ional. AFCN nu este responsabila de con inutul proiectului sau de modul in care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt in intregime responsabilitatea beneficiarului finantarii.

Parteneri: Centrul National al Dansului, Fabrica de Pensule, Centrul Cultural Reduta, APAC – Asociatia pentru Promovarea Artelor Contemporane

Parteneri media: Modernism.ro, Feeder.ro, Revista Arte si Meserii, Garbo.ro