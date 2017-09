Dumitru Prunariu – Nascut sub semnul Zborului

Dorin Prunariu si-a inscris cu succes propria pagina in Istoria Astronauticii Internationale, ca primul si singurul roman care a zburat in spatiul cosmic timp de 7 zile 22 ore 42 si 52 secunde, in perioada 14 - 22 mai 1981, in cadrul Programului 'Intercosmos'.

Daca astazi aniversezi si ziua de nastere a copilului tau, incita-i curiozitatea oferindu-i inainte de toate, o carte despre Unives sau Spatiul cosmic. L-ar putea influenta in mod decisiv deoarece putem considera data de 27 septembrie una deja foarte bine inscrisa in Istoria Explorarilor Spatiale: o femeie, S tephanie Wilson si doi barbati, Luca Parmitano si Dumitru Prunariu, urmand stazile unor destine comune, au imbratisat Pamantul din spatiul extraatmosferic aducandu-si contributia la cercetarea spatiala, fiecare la timpul sau.

Pe numele sau complet Dumitru-Dorin Prunariu s-a nascut la 27 septembrie 1952 in Darstele Brasovului, aducand bucuria ca prim copil nascut in familia tinerilor Simion si Elena Prunariu. Intr-o posibila evaluare a calatorilor, se poate afirma ca Dumitru Prunariu este singurul roman din toate timpurile care a calatorit cel mai mult, la cea mai mare distanta, atingand cea mai mare vireza si, probabil, romanul care a oferit cele mai multe autografe pe toate meridianele lumii, fara sa cunoastem insa, cine anume s-ar putea plasa pe locul secund in acesta ipotetica estimare pana la momentul prezent.

Dumitru Prunariu - Destin inscris in Istoria Lumii

Fiecare epoca si-a cunoscut pionierii care au avut curajul de a-si depasi limitele explorand dimensiuni cu totul necunoscute. Daca Dinicu Golescu (1777-1830), a fost primul roman care s-a desprins de pamnatul ferm si a ales sa calatoreasca cu vaporul, Traian Vuia (1872-1950), primul om care a realizat vreodata un zbor autopropulsat cu un aeroplan mai greu decât aerul, zburand fara vreo sustinere externa, Dorin Prunariu si-a inscris cu succes propria pagina in Istoria Astronauticii Internationale, ca primul si singurul roman care a zburat in spatiul cosmic timp de 7 zile 22 ore 42 si 52 secunde, in perioada 14 - 22 mai 1981, in cadrul Programului „Intercosmos”.

Dupa o selectie extrem de riguroasa si un complex program de pregatire de peste trei ani in Oraselul Stelar, ajungand sa se specializeze cu calificative maxime in cea mai spectaculoasa si totodata cea mai riscanta dintre profesiuni, a devinit cel de-al 103-lea pamntean care a participat la un zbor cosmic in cadrul complexului orbital Saliut 6 - Soyuz 40 ca inginer de bord si totodata cosmonaut-cercetator, realizand pe propriul corp, in conditii de imponderabilitate si radiatii cosmice, numeroase din cele 22 experimente, special concepute in mare parte, de cercetatorii romani.

Performante atinse in timpil zborului cosmic:

- 125 de rotatii in jurul Pamantului totalizand 5 260 000 km.;

- apogeul maxim atins: 384 km.;

- viteza maxima atinsa: 28 125 km/h.;

- viteza hipersonica: aproximativ 28 Match;

- timpul de ajuns pe orbita: 8 minute 50 secunde;

- suprasarcina maxima atinsa: 4g.

In urma experientei zborului cosmic care i-a schimbat in mod hotarator destinul, a fost propulsat in lumea elitei internationale, unde cu modestie, tenacitate si o innascuta eleganta si-a transformant numele intr-un adevarat brand, corfirmand si reconfirmand calitatile de om de exceptie care i-au atras nemijlocit functii, recunosteri si titluri greu de cuprins in viata cotidiana, atat incat nici Dictionarul Enciclopedic (2004) nu a cutezat sa le mentioneze pe toate: cosmonaut, academician doctor inginer de aeronave, cu gradul de general-locotenent, ambasador, Doctor Honoris Causa a numeroase universitati, cetatean de onoare in diferite localitati, membru sau reprezentant de prim nivel a numeroase academii si institutii internationale sau mult mai simplu, o viata care se inscrie perfect in arhetipul Eroului Calator.

Pentru detalii, Annie Musca - „Dumitru-Dorin Prunariu - biografia unui cosmonaut” & https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Prunariu.

Citeste mai departe >>>