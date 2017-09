Incepe a 7-a editie a Maratonului Teatrului Independent

In perioada 30 septembrie - 8 octombrie va avea loc cea de-a saptea editie a 'Bucharest Fringe' - Maratonul Teatrului Independent, festival dedicat teatrului independent si noilor generatii de artisti.

28 de spectacole, puse in scena de trupe independente de teatru din Bucuresti, Cluj, Iasi si Galati, vor fi jucate in cadrul celor patru sectiuni ale festivalului: Selectia oficiala a festivalului (Competitie), One Drama, Unconventional si Serile teatrului studentesc.

16 spectacole, cele mai bune productii ale stagiunii 2016 – 2017, vor fi prezentate in sectiunea Competitie. Printre acestea se numara, ”Frig”, UNTEATRU, ”M.I.S.A. parut”, Reactor Cluj, ”Privacy settings”, Social Act Theatre din Galati sau ”O interventie”, Teatrul Act.

Sectiunea One Drama cuprinde monodrame precum ”Fata din curcubeu”, Godot Cafe Teatru, ”Lumea dinauntru”, UNTEATRU sau ”De ce fierbe copilul in mamaliga?”, Green Hours.

In categoria Unconventional se va juca spectacolul de teatru coregrafic ”Eine Kleine Nachtmusik” de Gigi Caciuleanu, dar si spectacolul ”Complet Alb” (Iasi) dupa ”Eseu despre orbire” de Jose Saramago, in care spectatorii sunt legati la ochi pe toata durata spectacolului.

In cadrul sectiunii Serile teatrului studentesc se vor juca spectacole ale U.N.A.T.C. si cele de teatru social-politic: ”’90”, la Macaz Teatru Coop si ”Rovegan”, la Centrul Replika, dar si un spectacol al Trupei Podul. Pentru elevi si studenti pretul biletelor la aceste spectacole va fi de 1 leu.

De asemenea, in cadrul Bucharest Fringe vor avea premiera doua productii pe texte contemporane romanesti finantate de Festival: ”Pulverizare”, de Alexandra Badea, coproductie Apollo 111 si ”Avioane de hartie”, de Elise Wilk, a trupei Tais, la Teatrul de Arta.

Spectacolele vor fi gazduite de 15 spatii neconventionale si teatre printre care se numara: Godot Cafe Teatru, UNTEATRU, Teatrul Act, Apollo 111, Green Hours, Teatrul de Arta Bucuresti.

Biletele pot fi achizitionate incepand cu data de 18 septembrie de pe www.mystage.ro si www.bfringe.ro, sau in ziua spectacolului de la teatrul partener.

Mai multe informatii despre festival si program pe www.bfringe.ro.

Editia de anul acesta este realizata cu sprijinul financiar al A.F.C.N., ARCUB, UNITER, si in parteneriat cu MyStage.

Proiect cultural finantat in cadrul Programului cultural Bucuresti Oras participativ de catre Primaria Municipiului Bucuresti prin Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, ARCUB.

SELECTIA OFICIALA A ”BUCHAREST FRINGE – MARATONUL TEATRULUI INDEPENDENT” A SECTIUNII ”COMPETITIE”, EDITIA A VII-A:

1. When Darkness Becomes Light – Contemporary Creative Dreamers, Bucuresti

2. Copii rai – Arte dell’Anima, Bucuresti

3. Sunt eu, Annabel – Lightwave Theatre Company, Bucuresti

4. Rovegan – ARENA si Centrul de Teatru Educational Replika, Bucuresti

5. Sambata, averse! – Asociatia Jamais-Vu / Godot Cafe Teatru, Bucuresti

6. ’90 – MACAZ Teatru Coop, Bucuresti

7. Molly Sweeney – UNTEATRU, Bucuresti

8. Frig – UNTEATRU, Bucuresti

9. O interventie – Teatrul Act, Bucuresti

10. Homo Americanus – Teatrul LUNI, Green Hours, Bucuresti

11. Calul Alb – M.N.A.C. / Ioana Paun, Bucuresti

12. BABEL – Linotip, Bucuresti

13. PENA – Create. Act. Enjoy, Cluj

14. M.I.S.A.Parut – Reactor, Cluj

15. Privacy Settings - Social Act Theatre, Galati

16. Complet Alb – Octavian Jighirgiu, Iasi