Cuplul de poeti si artisti rusi Alexander Omelchenko (Sasha Dodo) si Katya Zorina a lucrat in aceasa perioada alaturi de o echipa de artisti romani dar si de o parte din public intr-o serie de laboratoare si ateliere de explorare artistica a temei vietii de apoi si a modului in care se reflecta ea in imaginarul colectiv.

Impreuna cu dansatoarele Virginia Negru, Simona Baciu si Smaranda Gabudeanu, muzicianul Catalin Diaconu si artista video Elena Muchnaya, Sasha Dodo a creat un spectacol-nucleu, din care in perioada urmatoare scenele se vor desface, vor fi puse sub lupa si explorate in detaliu printr-o serie performance-uri in spatii neconventionale.

Spectatorul are acum sansa de a se afla la intersectia acestor cautari, in spatiul de maxima bogatie si varietate de mijloace, idei si imagini.

Prin elemente de contact improvisation, butoh, proiectii video, basme, improvizatie muzicala si marionete, artistii creeaza un spatiu poetic in care pun la incercare prejudecati si asteptari conventionale, explorand ceea ce ar putea sa existe mai departe.

”Inainte sa vorbim despre ce se intampla dupa, este necesar sa intelegem ce este acum si aici, cat si ce a fost inainte. Cine este privitorul? Care este perspectiva din care privim? La intersectia acestor intrebari intervine misterul.”

Alexander Omelchenko este un coregraf, regizor si poet rus care creeaza in cadrul laboratoarelor si spectacolelor sale un mediu al improvizatiei, unde experimentul si cercetarea sunt infinite. Materialului coregrafic i se ofera un context complex si abstract, dar bine structurat. Aceasta abordare ofera creatiilor sale un iz poetic si inovator, desprins parca dintr-o galaxie paralela, fascinanta pentru public si interpreti.

Katya Zorina, artist asociat al proiectului, se defineste ca poeta a spatiului,analista si consultanta in sistemul Human Design si BG5 (inginerie de grup)

After.Life

de: Sasha Dodo

cu: Virginia Negru, Simona Baciu, Smaranda Gabudeanu

muzica live: Catalin Diaconu

video-proiectie: Elena Muchnaya

costume: Georgiana Gherghisan

decor: Evgheni Pinzari

Spectacolele sunt programate pentru datele de 27 si 28 septembrie, la Centrul National al Dansului Bucuresti. Pretul biletului este de 25 lei (pret intreg) sau 15 lei (pret redus), acesta putand fi achizitionat de pe kompostor.ro si de la sala Stere Popescu inainte de inceperea fiecarui spectacol. Studentii si elevii din institutiile partenere CNDB* beneficiaza de intrare gratuita pe baza de rezervare.

*Colegiul National Mihai Viteazul, Facultatea de Jurnalism, Colegiul Ion Neculce, SNSPA

Informati: 0743 161 041 si contact@petec.ro

Puteti urmari proiectul After.Life pe pagina PETEC .

Acest proiect cultural este finantat in cadrul Programului cultural Bucuresti Oras participativ de catre Primaria Municipiului BUcuresti prin Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti ARCUB.

After.Life- porti deschise prin dans este un proiect gandit de Smaranda Gabudeanu si produs de Asociatia Pentru Teatru si Carte - PETEC.

Parteneri: Centrul National al Dansului Bucuresti, Make a Point, Biblioteca Nationala a Romaniei, Romano ButiQ, Grupul de initiativa Civica Lacul Tei, Palatul Universul, UNATC „I.L.Caragiale”, Hipocampus, Sudioul Universul

Parteneri media: revista Garbo, LiterNet, Modernism, onlinegallery.ro, Feeder.