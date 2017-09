Andi Vasluianu, despre ultimul sau film - 'Breaking News'

Filmul Breaking News, in regia Iuliei Rugina, ajunge pe marile ecrane din Romania din 29 septembrie. O prima avanpremiera a filmului in Bucuresti va avea loc joi, 21 septembrie, la Cinema Elvira Popescu.

Scenariul filmului a implinit deja 10 ani, el ar fi trebuit sa fie debutul regizoarei Iulia Rugina. Unul dintre putinele lucruri care s-au pastrat din varianta initiala a povestii e faptul ca personajul principal este jurnalist. Protagonistii filmului sunt Andi Vasluianu si Voica Oltean, o actrita care, la doar 15 ani, a impresionat juriul unuia dintre cele mai mari festivaluri, cel de la Karlovy Vary.

Dupa moartea tragica a cameramanului sau, in timpul unei filmari, Alex Mazilu este trimis sa faca un reportaj in memoriam despre viata acestuia. Cu trei zile inainte de Craciun, intr-un orasel de pe litoralul Marii Negre, reporterul incearca sa reconstituie viata colegului sau, prin ochii celor care i-au supravietuit. Ce alegi sa redai din viata unui om? Cum isi vede fiica lasata in urma tatal disparut? Cat de departe merita sa mergi pentru a-ti face meseria? Trailer oficial:

Actorul Andi Vasluianu, protagonistul povestii, isi aminteste ca a fost initial chemat la casting pentru un rol de cameraman, „un cameraman care traieste. Apoi au trecut anii si n-am mai stiut nimic.” In cele din urma, l-a sunat Iulia Rugina si i-a spus ca povestea din Breaking News, in noul format, este acum scrisa pentru el. „De la un punct incolo, am scris cu Vasluianu in cap, ne-am dat seama ca el este Alex Mazilu”, povestesc cele trei co-scenariste, Iulia Rugina, Oana Rasuceanu si Ana Agopian. „Balaurul cu trei capete”, asa le numeste Andi Vasluianu pe cele trei prietene si colege de lucru care, inca de pe bancile facultatii, au colaborat la o lunga serie de scurt si lung metraje.

Faptul ca se cunosteau si colaborasera foarte bine inainte a ajutat mult procesul de lucru. „Pentru mine, ca actor, e foarte important sa am relaxarea ca pot sa vorbesc cinstit cu regizorul, sa ii spun cinstit ce cred, ce simt. Iar Iulia e deschisa la prezent, la ce se intampla acum, aici. Face parte din familia cautatorilor”, spune Vasluianu.

Voica Oltean, tanara partenera de joc a lui Andi Vasluianu, il numeste mentorul ei. El recunoaste ca a ajutat-o in timpul filmarii, dar spune ca asta face parte dintr-un proces natural al meseriei de actor. „Explicand cuiva, imi explic mie, de fapt. E o cautare tot a mea, iar Voica este al dracului de inteligenta. Daca nu era asa, nu ar fi putut sa joace in filmul asta. A avut mare noroc ca a intalnit niste oameni extrem de deschisi si de generosi, e foarte important sa ai prima experienta asa”, adauga el.

Pentru personajul Alex Mazilu, actorul Andi Vasluianu s-a intalnit cu jurnalistul Adelin Petrisor. A vrut sa inteleaga mai bine cum functioneaza un jurnalist de TV, au vorbit despre delimitarea dintre viata profesionala si cea personala. „Si mai voiam sa inteleg modalitatea de a prezenta, cum vorbeste la microfon, daca are un text gata pregatit sau doar niste guideline-uri, apoi improvizeaza. M-am bucurat foarte mult ca l-am vazut, eram atent si curios sa vad cum e, care-i drive-ul lui, si mi-am dat seama ca e o nebunie, e ca noi cu scena, ai nevoie de adrenalina asta, nu te lasa in pace, altfel nu functionezi.”

Adrenalina din spatele meseriei de jurnalist de teren, povestea filmului si omul din centrul ei au generat o serie de intrebari la care echipa din spatele casei de distributie Transilvania Film a cautat raspunsuri, generand o serie de interviuri cu operatori de imagine si jurnalisti TV, profesionisti care fac de zeci de ani aceeasi meserie, o meserie care ii duce departe de casa si de familie si le testeaza limitele. Primul interviu este aici:

Alaturi de Andi Vasluianu si Voica Oltean, in film joaca Ioana Flora, Oxana Moravec, Floriela Grapini, Maria Rotaru, Constantin Cojocaru.

Filmul este o coproductie Hai-Hui Entertainment, in co-productie cu Libra Film Productions. Producatorii sunt

Tudor Giurgiu, Oana Giurgiu si Bogdan Craciun.

Breaking News este distribuit in Romania de Transilvania Film, din 29 septembrie.





Foto: Adi Marineci