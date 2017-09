I AM LALLA, un performance poetic - spatial

Proiectul After.life propune in perioada 7 septembrie – 15 octombrie o serie de evenimente care exploreaza imaginarul colectiv legat de viata dupa moarte prin diferite medii artistice.

Cuplul de poeti si artisti rusi Alexander Omelchenko (Sasha Dodo) si Katya Zorina fac echipa cu trei artisti romani pentru a crea o pleiada de ateliere, performance-uri si laboratoare care construiesc, strat dupa strat, un spectacol de dans contemporan, pus in scena pe 27 si 28 septembrie, la Centrul National al Dansului Bucuresti.

I AM LALLA este primul performance invitat, precedat de o serie de lecture-uri participative conduse chiar de Katya. Este un performance poetic - spatial in care artista Katya Zorina (RUS) alege oameni atrasi de mistica poeziei scriitoarei de secol XIV, Kashmiri Lalleshwari, alaturi de care construieste o lectura vie a unui pasaj de poezie ce se va pierde, intr-un final, in liniste.

Performerii vor fi alesi in urma participarii la laboratorul I AM LALLA, ce are loc intre 14 si 16 septembrie. Participarea la laborator este gratuita si limitata la un grup de 10 persoane. Inscrierea se face completand formularul: https://goo.gl/j4oaXg si alegand o poezie (link mai jos). http://www.koausa.org/Saints/LalDed/Vakhs1.html

Performance-ul I AM LALLA va fi gazduit de Centrul National al Dansului Bucuresti pe 17 septembrie, iar biletele in valoare de 10 RON se pot achizitiona de la sala Stere Popescu inainte de inceperea spectacolului.

***

Absolventa a Institutului de Arta Contemporana ICA din Moscova si a masteratului la Valand School of Fine Arts, Suedia, Katya Zorina a activat mai mult in domeniul performance-ului si al teatrului decat in spatii expozitionale. Practica forme de dans precum contact improvisation, butoh si ideokinesis. Faciliteaza evenimente si preda.

Artist nomad, prefera sa lucreze din mers. Ca poet spatial conjuga aspecte teoretice cu somatica. Analist si consultant in sistemul Human Design si BG5 (inginerie de grup), foloseste aceste instrumente pentru a experimenta in cadrul structurilor performative.

Mai multe despre artista pe katorina.com:

Despre Lalla

https://en.wikipedia.org/wiki/Lalleshwari

http://www.koausa.org/Saints/LalDed/index.html

I AM LALLA e parte din proiectul After.Life, ce propune o serie de evenimente care exploreaza imaginarul colectiv legat de viata de dupa moarte prin diferite medii artistice.

Pentru mai multe detalii despre proiect, urmariti pagina Petec.

After.Life - porti deschise prin dans este un proiect coordonat de Smaranda Gabudeanu, produs de Asociatia Pentru Teatru si Carte (PETEC) si finantat de Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti – ARCUB prin programul Bucuresti – Oras participativ.

Parteneri: Centrul National al Dansului Bucuresti, Make a Point, Biblioteca Nationala a Romaniei, UNATC „I.L.Caragiale”, Romano ButiQ, Grupul de initiativa Civica Lacul Tei, Studioul Universul, Hipocampus.

Parteneri media: Garbo.ro, LiterNet, Modernism, onlinegallery.ro, Feeder.