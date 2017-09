GoBucharest: 'Arata-ne cum vezi tu Bucurestiul!'

Comunicat de presa

In perioada 9-31 octombrie 2017, 111 Film & Entertainment organizeaza, cu sprijinul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, editia a II-a a Atelierului de educatie vizuala GoBucharest, adresat tinerilor pasionati de arte vizuale, cinema sau fotografie. Participantii la atelier vor fi selectionati in baza unui concurs de fotografie care se desfasoara intre 12 septembrie si 2 octombrie 2017. GoBucharest este un proiect cultural finantat in cadrul Programului Cultural Bucuresti - Oras-Participativ.

Incepand cu data de 12 septembrie, adolescentii cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani sunt invitati sa transmita 10 fotografii cu Bucurestiul vazut prin ochii lor. Fotografiile trebuie trimise pe adresa concurs@gobucharest.eu, alaturi de numele complet, varsta si datele de contact ale solicitantului, pana la data de 2 octombrie. Regulamentul si informatiile complete privind concursul de fotografie si atelierul de educatie vizuala pot fi accesate pe pagina http://www.gobucharest.eu.

In urma Concursului de fotografie, vor fi selectionati 20 de adolescenti din Bucuresti, care vor participa la un training intensiv din care vor rezulta 20 de filme de scurt-metraj documentar, avand ca tema descoperirea si interpretarea Bucurestiului dintr-o perspectiva artistica, personala. Tinerii vor trece prin toate etapele realizarii unei productii cinematografice, beneficiind de expertiza unor profesionisti din lumea culturala precum directorii de imagine Tudor Lucaciu si Misu Ionescu, monteurul Roxana Szel sau regizorii Iulia Rugina si Vlad Petri. Totodata, participantii vor avea la dispozitie camere GoPro, filmand si montand propria creatie vizuala sub indrumarea trainerilor.

Filmele de scurt metraj realizate in cadrul atelierului de educatie vizuala au ca scop valorificarea identitatii culturale a Bucurestiului, fiind proiectate in cadrul unei Gale speciale GoBucharest, ce va avea loc la finalul atelierului. Cele 20 de scurt metraje realizate vor fi disponibile si pe platforma www.gobucharest.eu.

GoBucharest este inceputul unei calatorii catre minunata si fascinanta lume a cinematografiei si artelor vizuale.

Participarea la Atelierul de educatie vizuala GoBucharest este gratuita, in limita locurilor disponibile, pe baza de inscriere si selectie.

Tudor Lucaciu

Este DoP-ul preferat al lui Radu Muntean, colaborand cu acesta la numeroase productii: Hirtia va fi albastra (2006), Boogie (2008), Marti, dupa Craciun (2010) si Un etaj mai jos (2015). Citandu-l pe Godard, spunea intr-un interviu ca „Nu e important cu ce filmezi, e important ce filmezi. Godard spunea ca degeaba ai imagini clare daca ai idei confuze. Si cred cu tarie asta”.

Iulia Rugina

Regizor de film cu o filmografie care cuprinde 12 scurt metraje si 3 lung metraje realizate in 10 ani de activitate. Printre filmele semnate de ea se numara Breaking News, Love Building, Sa Mori de Dragoste Ranita, Captivi de Craciun, Vineri in jur de 11. Filmele sale au fost prezentate in peste 100 de evenimente legate de film din 50 de tari. Primul sau film de lung metraj - Love Building - s-a clasat pe locul 2 in topul celor mai vizionate filme in 2013, iar cel mai recent film al sau - Breaking News - a primit Mentiunea Speciala a Juriului la Festivalul de Film de la Karlovy Vary. Pe langa activitatea sa in regie, Iulia e doctorand in film, preda scenaristica la UNATC si, pana in prezent, s-a implicat activ in peste 30 de proiecte culturale.

Roxana Szel

Este lector Univ. Dr. La U.N.A.T.C “I.L.Caragiale”, departamentul Multimedia, iar filmografia ei include titluri precum Caini, debutul in lungmetraj al regizorului Bogdan Mirica, distins cu Premiul FIPRESCI la Festivalul de Film de la Cannes, sectiunea Un Certain Regard, Comoara (2015), Politist, adjectiv (2009), A fost sau n-a fost? (2006), acestea trei din urma fiind regizate de Corneliu Porumboiu. A realizat recent montajul documentarului de lungmetraj, Eu sunt Hercule, al regizorului Marius Iacob.

Misu Ionescu

Este unul dintre cei mai activi tineri directori de imagine ai momentului. Colaboreaza cu noua generatie de regizori de film, precum Matei Lucaci-Grunberg, Hadrian Gavrilutiu, Patrick Braila. Printre filmele semnate de el se afla Pieptis/ Abreast; Fragile, Handle With Care; Goana sau Oase pentru Otto – castigator al Premiului Tanara Speranta la Premiile Gopo 2017. Misu este pasionat deopotriva de imaginea de film si fotografie, fiind activ in sfera training-ului si educatiei non-formale.

Vlad Petri

Este fotograf si realizator de filme. A lucrat ca freelancer in cadrul unor proiecte de documentare in tari precum: Afganistan, Siria, Iordania, Tajikistan, Uzbekistan, Armenia si Albania. Incepand cu 2008 a participat ca trainer la diverse ateliere de film si fotografie, desfasurate in Bucuresti si in alte locuri din tara (atelierele Photon, Ideo Ideis, Focus Atelier). In 2012 a documentat protestele anti-guvern din Piata Universitatii si in 2013 pe cele impotriva exploatarii miniere de la Rosia Montana, iar in 2014 a realizat primul lung metraj documentar Bucuresti, unde esti?, despre protestele din 2012, care a avut premiera la Festivalul International de la Rotterdam si a castigat Premiul Gopo pentru debut.