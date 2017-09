Cazinoul din Constanta, Manastirea Chiajna si alte spatii de patrimoniu: Surse de inspiratie pentru compozitorii de azi

Lucrari in prima auditie absoluta au fost prezentate anul acesta in cadrul celui de-al doilea sezon Arts District – un manifest cultural pentru revalorificarea spatiilor de patrimoniu din Romania, prin intermediul muzicii clasice si jazz.

Sub forma unei emisiuni culturale online, Arts District a promovat mai multe spatii ce necesita a fi reintegrate in circuitul turistic, fie ca au nevoie de interventie urgenta, fie ca au renascut prin eforturile depuse de mai multe institutii de-a lungul anilor. In ambele cazuri, astfel de locuri pot fi reasumate si vizitate de publicul numeros care a urmarit emisiunile – concert difuzate in perioada mai – august 2017.

Unii dintre cei mai cunoscuti tineri compozitori din Romania au acceptat provocarea de a compune o lucrare dedicata unuia dintre spatiile propuse: fie Cazinoul din Constanta, Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi, Palatul Brancovenesc de la Potlogi sau Manastirea Chiajna s.a.

„A fost noutatea principala a acestui sezon sa invitam compozitorii sa-si lege inspiratia de aceste locuri minunate, iar lucrarile realizate s-au bucurat de un succes neasteptat in randul publicului, cu atat mai mult cu cat vorbim despre muzica noua din aria culta care se bucura de o audienta ceva mai restransa, insa noi speram ca am reusit, cu acest prilej, sa aducem muzica noua mai aproape de public, promovand, totodata, spatii culturale fermecatoare, unele dintre ele mai putin cunoscute azi”, a declarat Diana Gheorghiu, compozitor si coordonator al mai multor proiecte dedicate compozitorilor.

„A doua provocare majora pentru compozitori a fost sa compuna pentru un anumit tip de instrumente, intr-un termen limita, piese care sa se incadreze si intr-o durata limitata. Veti asculta muzica pentru doua violoncele, ansamblu jazz, pentru percutie, vioara si mediu electronic, muzica de camera si chiar cvartet de chitare. Multumim partenerilor nostri si in mod deosebit AFCN pentru sprijinul acordat in acest proiect,” a incheiat Diana Gheorghiu.

Arhiva completa a editiilor Arts District – Sezonul 2 – poate fi urmarita pe EnjoyTV.ro si pe canalul de YouTube EnjoyTV Romania unde au fost realizate si transmisii live pe parcursul sezonului.

Lista spatiilor si a compozitiilor create special pentru acest proiect:

ANA MARIA GALEA – Cazinoul din Constanta

„The memory of you”, pentru voce si ansamblu de jazz

SABINA ULUBEANU – Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi (MNHCV)

„A Song of Trains and Love”, pentru vioara si mediu electronic

GABRIEL MALANCIOIU – Muzeul Brancovenesc Potlogi

„Rituel du Potlogi”, pentru vibrafon si marimba

DAN VARIU – Manastirea Giulesti-Sirbi (Chiajna)

„Pune Doamne paza gurii mele”, pentru cvartet de coarde

DIANA ROTARU – Vila Golescu din Campulung

„LUT”, pentru duo de violoncele

SEBASTIAN ANDRONE – Biserica fortificata din Floresti

„1424”, pentru cvartet de chitare

AC Leonte - Biserica fortificata din Malancrav

„Trip-tych” pentru voce, vioara si electronice

Sebastian Androne: Lucrarea „1424” a luat fiinta in urma dorintei de a sculpta sonor aceste cifre, ca o replica acustica a marcarii anului in piatra. Acest lucru se poate realiza prin transferarea cifrelor in muzica, prin echivalarea cantitatii lor cu semitonuri. Astfel ca 1 va fi un semiton (secunda mica), 4 va fi cumulul a 4 semitonuri (terta mare) si 2 va fi cumulul a 2 semitonuri (secunda mare). Structura modala ce reiesea din insiruirea acestor intervale mi-a starnit interesul si am decis sa denumesc piesa astfel. Cu toate acestea, structura initiala apare o singura data in piesa, cu un rol relativ secundar. Ea devine, astfel, o scanteie ideatica pentru intreaga lucrare, accentul punandu-se pe dimensiunea expresiva, inefabila a muzicii.

Ana Maria Galea: Invitatia UCIMR de a participa in proiectul „Arts District – sezonul 2” a fost pentru mine o provocare pentru ca trebuia sa compun intr-un timp dat iar compozitia trebuia sa fie legata de spatiul in care urma sa o cant. Am ales Cazinoul din Constanta pentru ca de acel loc ma leaga unele dintre cele mai vechi amintiri, iar prin piesa pe care am scris-o am vrut sa exprim puternicele emotii pe care le-am simtit in acel loc. Tonalitatea aleasa, Re minor, cred ca exprima cel mai bine starile de atunci si de acum iar versurile pot avea dublu sens, vorbind in acelasi timp despre o iubire pierduta si despre un spatiu care desi a ramas „de referinta” pentru istoria arhitecturii in Romania , din pacate, a fost uitat, lasat in trecut. Imi doresc foarte mult ca aceasta piesa, candva, sa fie inregistrata alaturi de o orchestra de camera sau de un ansamblu mai generos.

Diana Rotaru, pe contul sau de pe Facebook: „Stiti cum e sa dai peste niste interpreti fabulosi care-ti canta mai bine piesa decat ti-ai imaginat-o tu? Se poate. Si e unul din acele motive pentru care nu as da «meseria» de compozitor pentru nimic altceva de pe lumea asta mare. Cu toate belelele ei. (...)

Lucrarea «Lut» pentru doua violoncele a fost scrisa pentru proiectul Arts District, conceptul fiind de a crea o imagine sonora a Vilei Golescu din Campulung-Muscel. M-a impresionat cel mai mult parcul terasat, «exotic», care inconjura vila si am pornit de la o imagine vizuala: tasnirea dinlauntrul pamantului a vegetatiei luxuriante si apoi, in mijlocul acesteia, a bijuteriei arhitectonice - vila propriu-zisa.

Articulata in 5 sectiuni, lucrarea incepe cu un bocet teluric, un vaier din adancuri care se tensioneaza si devine treptat dans energetic fulgerat de jerbe ascendente, urmand ca in sectiunile finale sa se ramnifice si sa infloreasca eterofonic in registrul acut, incremenind intr-un coral delicat si luminos («vila»). Macro-forma reprezinta, de fapt, o mare cadenta Sol – Do (G – U(t), prima si ultima litera din numele «Golescu»).

Lucrarea se inscrie estetic in zona «folclorului imaginar / imaginat», de o certa influenta romaneasca. Titlul «Lut» face astfel aluzie atat la «pamant», cat si la «casa traditionala». Lucrarea este dedicata minunatilor membri ai formatiei Duo Cello Jaya, Ella Bokor si Mircea Marian.”