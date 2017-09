Cinefilii se vor delecta cu cele mai noi povesti regizate de cineasti romani, unele in avanpremiera, dar si cu filme devenite clasice, si vor afla detalii din culise chiar de la realizatorii acestor productii, intr-o singura noapte.

Programul ii va tine pe spectatori in fata ecranului pana tarziu in noapte si promite un cocktail savuros de filme de fictiune si documentare premiate in marile festivaluri, proiectii speciale si avanpremiere. Muzeul Taranului Roman, Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie, Gradina cu Filme, Unteatru, J’ai Bistrot si Deschis Gastrobar sunt cateva dintre locatiile in care vor avea loc proiectii. Lor li se vor adauga altele noi in diferite sectoare ale Bucurestiului, pentru a facilita accesul cat mai multor iubitori de film romanesc la eveniment.

Pe 22 septembrie, dintre productiile lansate in ultimul an, spectatorii vor putea urmari Ana, Mon Amour (r. Calin Peter Netzer), un film nerecomandat minorilor despre o relatie de cuplu complexa si toxica, premiat la Berlin cu Ursul de Argint pentru contributia artistica. Inimi cicatrizate (r. Radu Jude), distins cu Premiul Special al Juriului la Locarno, Premiul Zilele Filmului Romanesc la TIFF si patru trofee Gopo, are in centru o poveste de dragoste si este o adaptare libera dupa opera literara a lui Max Blecher, cu Lucian Teodor Rus, Ivana Mladenovic si Ilinca Harnut in rolurile principale.

„Un film despre abuz si manipulare”, cum descrie Adrian Sitaru cea mai recenta productie a sa, Fixeur il are ca protagonist pe Radu, un stagiar la biroul din Bucuresti al Agentiei France Presse, caruia i se da ocazia de a-si dovedi competentele, dar care intelege ca inversunarea cu care isi urmeaza vocatia este una indoielnica. Vara s-a sfarsit (r. Radu Potcoava) readuce atmosfera de la finalul anilor 90, in preajma eclipsei, cand doi pusti se imprietenesc si iau decizii care le va afecta vietile. Ultima zi, regizat de Gabriel Achim, este un „thriller comic” despre un barbat dintr-un oras de provincie care s-a hotarat sa se calugareasca. Primarul, politistul si liderul Asociatiei Tinerilor Crestini din oras isi conduc prietenul pe drumul spre manastire. Primarul, regizor amator, are si niste planuri secrete pentru el.

Sectiunea 10 ani de la debut, inaugurata la editia de anul trecut a Noptii Albe a Filmelor Romanesti, aduce o proiectie speciala a filmului California Dreamin’ (Nesfarsit), regizat de regretatul Cristian Nemescu si distins cu Premiul Un Certain Regard la Cannes. In timpul razboiului din Kosovo, intr-un mic sat din Romania, seful de gara opreste un tren NATO ce transporta echipament militar si refuza sa-i dea aprobare sa plece. In rolurile principale, Armand Assante si Razvan Vasilescu.

Acestor productii li se adauga si o selectie a celor mai noi scurtmetraje romanesti, care au rulat in cadrul TIFF 2017, in Zilele Filmului Romanesc. Din selectie fac parte Offstage (r. Andrei Hutuleac), Sechestrati fara voie (r. Tudor Botezatu), Prima noapte (r. Andrei Tanase), Fragment 22 (r. Stela Pelin) si No Man’s Land (r. Marius Olteanu). In plus, programul va include si doua filme-surpriza care vor fi anuntate chiar pe 22 septembrie, cu putin timp inainte de proiectia lor.

Mii de spectatori au vizionat 40 de filme anul trecut la Noaptea Alba a Filmului Romanesc, evenimentul devenind un reper in promovarea cinematografiei autohtone.

