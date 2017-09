Actorul Ethan Hawke, invitat special la American Independent Film Festival

De patru ori nominalizat la Premiile Oscar, Ethan Hawke este invitatul special al primei editii American Independent Film Festival, care are loc intre 15 si 21 septembrie 2017, la Cinema PRO si Cinemateca Eforie din Bucuresti. Actorul va dialoga cu publicul din capitala, pe 21 septembrie, la Cinema PRO, la finalul proiectiei speciale a filmului Before the Devil Knows You’re Dead, in regia lui Sydney Lumet, in care joaca alaturi de Philip Seymour Hoffman.

Pornind de la traditia marilor filme narative americane, American Independent Film Festival isi propune sa prezinte o selectie a celor mai recente productii independente made in USA, titluri apreciate de critica si prezentate in circuitul marilor festivaluri. Prima editie American Independent Film Festival include proiectii de film, discutii cu invitati speciali si sectiunea Focus Ethan Hawke. In cadrul acestei sectiuni, cinefilii vor avea ocazia sa vizioneze in premiera in Romania cele mai recente filme din portofoliul actorului - „Maudie” (regia Aisling Walsh), o poveste de dragoste disfunctionala bazata pe fapte reale, in care Hawke joaca alaturi de Sally Hawkins, si „Born to Be Blue” (regia Robert Budreau), o drama biografica despre celebrul trompetist Chet Baker, despre care cei de la We Got This Covered apreciaza: „Ethan Hawke face cel mai bun rol al sau de pana acum”. Sectiunea va fi completata de celebrele „Boyhood”, de Richard Linklater – Cel mai bun film la Globurile de Aur 2015 sau „Before Midnight”, in regia lui Richard Linklater, cu un scenariu scris de regizor impreuna cu Ethan Hawke si July Delpy (Nominalizat la Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat). „Before the Devil Knows You're Dead”, regizat de Sidney Lumet, va inchide festivalul pe 21 septembrie, la Cinema PRO, in prezenta actorului.

Ethan Hawke este un artist a carui cariera multidisciplinara - actor, realizator, scenarist si scriitor - se intinde pe parcursul a peste 30 de ani. Cel mai recent proiect cinematografic al sau este productia filmului „Blaze”, o drama despre viata muzicianului Blaze Foley, la care semneaza scenariul impreuna cu Sybil Rosen, precum si regia. Pe marile ecrane internationale, Ethan Hawke va putea fi vazut in „First Reformed”, thriller politic in regia lui Paul Schrader, alaturi de Amanda Seyfried. Filmul va avea premiera la editia din acest an a Festivalului International de Film de la Venetia. In curand, va juca in „Stockholm”, regia Robert Budreau, alaturi de Noomi Rapace si Mark Strong si face parte si din distributia comediei romantice „Juliet, Naked”, cu Rose Byrne si Chris O’Dowd in rolurile principale, bazata pe best-sellerul omonim al lui Nick Hornby.

Programul proiectiilor si noutatile despre filmele si evenimentele din festival vor fi actualizate pe site-ul filmedefestival.ro si pe pagina de Facebook American Independent Film Festival.(@AmericanIFF)

Pretul unui bilet este 15 RON. Biletele vor putea fi achizitionate din reteaua Eventim (magazinele Germanos, Carrefour, Orange Shop, Vodafone, librariile Carturesti si Humanitas, benzinariile OMV), sediile Eventim (Bucuresti: Bulevardul I.C.Bratianu 6, incinta Cinema Pro si Cluj: Alexandru Vaida-Voevod 53B - Iulius Mall) si online pe www.eventim.ro.

Credit foto Ethan Hawke @ Sam Jones