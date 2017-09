Cartea o aduce in centrul atentiei pe doamna Trompa, mamica a trei copii, care vrea cateva minute de ragaz... singura.

Comunicat de presa

„Cinci minute de ragaz” este prima carte pe care editura Cartea Copiilor o traduce din portofoliul scriitoarei Jill Murphy. Noua aparitie editoriala abordeaza un subiect important: cum ii facem pe copii sa inteleaga faptul ca parintii au dreptul ca uneori sa fie obositi, sa-si piarda rabdarea sau sa nu aiba chef de joaca.

Cartea o aduce in centrul atentiei pe doamna Trompa, mamica a trei copii, care vrea cateva minute de ragaz... singura. Baia e pregatita, fierbinte si cu multa spuma. Alaturi, o ceasca de ceai, paine prajita si gem. Cine poate rezista unui asemenea rasfat? Cei trei copii ai familiei Trompa sigur nu!

Desi pare o poveste simpla, spusa pe un ton relaxat si invaluita in mult umor, „Cinci minute de ragaz” (Five Minutes Peace) reuseste sa explice celor mici ca este normal sa existe si perioade cand parintii lor nu sunt odihniti, nu mai au rabdare sau si-ar dori sa ramana singuri cu propriile ganduri. Cu alte cuvinte, un parinte are voie sa nu fie perfect, iar asta nu inseamna ca nu este un parinte bun.

Jill Murphy (n. 1949, Londra) este o autoare si ilustratoare de carti pentru copii din Anglia. A devenit cunoscuta datorita seriei de carti cu familia Trompa (The Large Family), in care cu imaginatie, subtilitate si foarte mult umor descrie viata de zi cu zi a membrilor unei familii obisnuite cu care se pot identifica nu numai copiii, ci si parintii.

Cartea „Cinci minute de ragaz" este recomandata copiilor intre 2 si 7 ani