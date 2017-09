Andi Vasluianu joaca alaturi de Iures si Rebengiuc in filmul 'Octav'

Andi Vasluianu joaca alaturi de Marcel Iures si Victor Rebengiuc in filmul 'Octav', oferind publicului, prin intermediul personajelor lor, o sansa in plus de a se identifica cu povestea din spatele filmului si cu tesaturile umane care o creeaza.

Andi Vasluianu il interpreteaza pe Marcel, fiul lui Spiridon (Victor Rebengiuc), prietenul din copilarie a lui Octav (Marcel Iures), iar prin rolul sau pune in valoare prietenia veche a personajelor interpretate de Iures si Rebengiuc.

Filmul „Octav” nu este prima intalnire cinematografica a lui Andi Vasluianu cu cei doi mari actori din distributie. In anul 2008, tanarul actor juca alaturi de Marcel Iures in filmul „Calatoria lui Gruber”, regizat de Radu Gabrea. In sfera teatrului acesta inca joaca cu Marcel Iures in spectacolul „Vanilla Skype”, al Teatrului Act. Alaturi de Victor Rebengiuc, Andi a aparut in „Contra timp”, film regizat de Jesús del Cerro, „Cu Lapte Fara Zahar” si serialul „Deschide ochii”. Ambele experiente artistice au insemnat un inceput pentru constructia acestui trio de succes: Andi Vasluianu, Marcel Iures si Victor Rebengiuc, care si-a propus prin jocul actoricesc din „Octav” sa infatiseze publicului o poveste incarcata de emotie si complexitate, din perspectiva umana.

“Mi-a placut sa lucrez cu Serge Celebidachi, care este exceptional, atat ca om cat si ca regizor. Pentru mine conteaza amandoua. Serge este un cautator real, care cauta permanent sa inteleaga cum stau lucrurile. Aici, rolul meu a fost mic cu o importanta minora in economia filmului. A fost o onoare pentru mine sa lucrez cu Marcel Iures si Victor Rebengiuc si ma inclin in fata lor. Am o gramada de invatat de la ei. Am avut norocul sa-i intalnesc pe amandoi in acelasi loc”, declara Andi Vasluianu.

Actor de film si teatru, Andi Vasluianu a absolvit, in 1999, Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale, Facultatea de Teatru, Specialitatea: Actorie la clasa Sandei Manu. Printre rolurile sale din film, se numara cele din „Ramai cu mine” (2013, serial TV produs de HBO), „Despre oameni si melci” (2012, regia: Tudor Giurgiu), „Minte-ma frumos” (2012, regia: Iura Luncasu), Biblioteca Pascal (2011, regia: Szabolcs Hajdu), ”Periferic” (2010, regia: Bogdan George Apetri), „Cealalta Irina” (2009, regia: Andrei Gruzsniczki), „California Dreamin'” (2007, regia: Cristian Nemescu), „Hartia va fi albastra” (2006, regia: Radu Muntean) si multe altele.

In teatru, a colaborat cu mai multi regizori precum: Alexandru Dabija, Victor Ioan Frunza, Radu Afrim, Cristi Juncu sau Vlad Massaci, jucand in mai multe institutii dintre care amintim: Teatrul Dramatic Toma Caragiu din Ploiesti, Teatrul ACT si Teatrul Nottara.

Lung-metrajul, in regia lui Serge Ioan Celebidachi, este o coproductie Romania — Marea Britanie, realizata cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, iar producator este Adela Vrinceanu Celebidachi.

Biletele la Premiera de Gala, care va avea loc pe 4 octombrie, sunt puse in vanzare in reteaua Eventim si pe eventim.ro: http://www.eventim.ro/ro/bilete/premiera-de-gala-a-filmului-octav-bucuresti-sala-palatului-470627/event.html

Pretul unui bilet este de 60 lei (categoria I); 40 lei (categoria II); 30 lei (categoria III).

Filmul va avea lansarea oficiala in cinematografe pe data de 6 octombrie 2017.

