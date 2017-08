Morometii se intorc, dupa 30 de ani. 'Morometii 2' intra la filmari

Filmarile la Morometii 2 vor incepe in a doua jumatate a lunii septembrie, in aceeasi casa si in acelasi sat in care a fost turnat si primul film, in vara lui 1985 - Talpa, din judetul Teleorman. Satul se afla la 45 de kilometri de Alexandria si la doar cativa kilometri de Silistea-Gumesti, satul natal al scriitorului Marin Preda. Partea de productie va fi una complexa, echipa filmului fiind in pregatiri de mai mult de un an: casa Morometilor a fost refacuta de scenograful Cristian Niculescu dupa schitele si imaginile celei vechi, iar centrul satului va fi recreat de la zero. Scene importante vor fi turnate la Bucuresti, in noiembrie, iar alte cateva la Slatina.

Daca primul film a fost o adaptare destul de fidela a romanului, continuarea are la baza un scenariu inspirat din Morometii, vol. 2, Viata ca o prada si publicistica lui Marin Preda. Scenariul reia firul povestii familiei Moromete dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, intr-un context istoric extrem de framantat: instalarea comunismului. Cele doua personaje principale, Ilie Moromete si fiul sau, Niculae, vad aceste schimbari cu ochi diferiti, prilej permanent de conflict.

„Morometii 2 e o intreprindere extrem de provocatoare, pentru ca ai deja un model excelent – romanul, si filmul anterior care, spre bucuria mea, a devenit destul de popular. E un film care se petrece intr-o perioada mai dura, mai agitata, se instaureaza un nou sistem politic, e multa ingrijorare si teama. Iar lumea aceea pe care o stiam dispare, de fapt. Asta m-a si atras la ideea unei continuari, am vrut sa duc pana la capat epopeea acestor personaje care au supravietuit pana in anii ‘50 colectivizarii. E un omagiu adus acestei lumi”, declara Stere Gulea.

Distributia este una de exceptie si reuneste cativa dintre cei mai apreciati si iubiti actori romani. In rolurile principale ii vom vedea pe Horatiu Malaele (Ilie Moromete), Dana Dogaru (Catrina Moromete) si, la debutul intr-un rol principal in cinema, Iosif Pastina (Niculae), alaturi de Razvan Vasilescu, George Mihaita, Andi Vasluianu, Oana Pellea, Ion Caramitru, Gheorghe Visu, Florin Zamfirescu, Marian Ralea, Paul Ipate, Cuzin Toma, Liviu Pintileasa, Dorina Chiriac.

„N-a fost usor sa inlocuim o echipa de actori ca Victor Rebengiuc, Luminita Gheorghiu sau Mitica Popescu, sunt nume de referinta care pot inhiba orice actor. Au trecut insa 32 de ani, era greu de presupus ca vom putea continua cu aceiasi actori, cu atat mai mult cu cat actiunea este plasata la doar cativa ani dupa cea din primul film. Dar sunt foarte increzator in calitatile si talentul noii echipe de actori si sper ca voi reusi sa iau ce e mai bun de la ei”, adauga regizorul.

„Cred ca va fi un film ce va arata celor care vor dori sa-l vada istoria dulce-amara, tragica de multe ori, a taranului roman in general, a familiei Moromete in particular. O armonie milenara spulberata de experiente sociale dezastruoase. Pentru a sparge bariera preconceptiilor, stereotipiilor si anchilozelor de tot felul, in ceea ce priveste personajul Ilie Moromete pe care il voi interpreta, pentru ca una dintre virtutile lui este disimularea, voi raspunde curiozitatilor cu vorbele personajului: Sa tineti minte ca la noapte o sa ploua. Daca da ploaia asta, o sa fac o gramada de grau”, spune actorul Horatiu Malaele.

„Sunt onorat sa pot face parte din aceasta minunata aventura, ii multumesc fostului meu profesor, Stere Gulea, ca a avut incredere in capacitatile echipei noastre de productie de a duce la bun sfarsit un proiect ambitios care sper sa ramana in istoria filmului romanesc drept un film de referinta, asa cum s-a intamplat si acum 30 de ani cu prima parte a Morometilor”, declara producatorul Tudor Giurgiu.

Criticii de film considera aproape in unanimitate ca Morometii este unul dintre cele mai bune filme din istoria cinematografiei autohtone. Lucian Pintilie plaseaza Morometii in varful preferintelor sale cinematografice romanesti, iar regizorul Cristi Puiu spune despre acelasi film: „Cand zic Morometii, zic actorie si mi se pare, cantitativ, cel mai important film romanesc din acest punct de vedere”.

Vivi Dragan Vasile, a carui imagine alb-negru a devenit un reper in cinematografia romana, isi va pune din nou amprenta asupra Morometilor. Dana Paparuz, premiata cu trofeul Gopo pentru Aferim!, este creatoarea costumelor, iar Cristian Niculescu semneaza scenografia.

Stere Gulea a mai regizat filme precum Iarba verde de acasa (Premiul ACIN, 1977), Piata Universitatii, Romania (Premiul UCIN, 1991), Stare de fapt (1996) sau Sunt o baba comunista (2013). Intre 1990 – 1995 a fost decanul Academiei de Teatru si Film.

Morometii 2 este o productie Libra Film Productions, realizata cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei si Studioului Cinematografic al Ministerului Culturii.

Filmul va avea premiera in cinematografele din Romania pe 9 noiembrie 2018, fiind distribuit de Transilvania Film.