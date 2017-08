Trubaduro - un nou hub de entertainment in Bucuresti

Trubaduro desfasoara proiecte menite sa distreze si sa transforme serile banale in oras in adevarate aventuri alaturi de prieteni. Proiectele Trubaduro vin in completarea formelor de entertainment deja existente in Bucuresti, fiind un mix inedit intre escape rooms, board games, piese de teatru si petreceri tematice.

“Chiar daca suntem mereu in graba si, chiar si atunci cand suntem cu in oras cu prietenii, nu ne putem dezlipi de smartphone, cred in puterea unei povesti spuse bine. Daca adaugi si interactivitate, atunci oamenii uita de mail-uri Facebook si intra in jocul tau.”, a declarat Paul Cioc, co-fondator Trubaduro.

Cel mai nou proiect al hub-ului este jocul de societate “Dinner with murder” - un concept nou pentru bucuresteni, care aduce crima si misterul ce o invaluie, la cina... pe aceeasi farfurie. Jocul spune povestea unei crime care se bazeaza pe un scenariu intrigant, unde timp de o ora, fiecare participant la cina va avea un rol, o misiune si cel putin un secret. “Dinner with murder” este disponibil pentru grupuri de cel putin sase participanti, iar miza jocului este gasirea criminalului, la fel ca in filmele politiste. De-a lungul cinei, prin doua runde de joc conduse de un moderator, participantii trebuie sa descopere indiciile si secretele pe care fiecare persona le va dezvalui, intrand in pielea personajului pe care il interpreteaza.

Au fost create trei scenarii originale: Circul Marconi, Hotel Belverdere si Stiletto, cel din urma fiind recomandat in special fetelor si petrecerilor de burlacite. Toate aceste jocuri se desfasoara in incinta Distrikt 42 (Centrul Vechi, Strada Sfantul Dumitru, nr. 3), iar prima reprezentatie are loc duminica, 20 august 2017. Pe langa distractia generata de implicarea in joc, Distrikt 42 pregateste un delicios meniu personalizat, cu preturi speciale pentru participantii de la “Dinner with murder”. Taxa de acces in cadrul jocului este 40 lei, iar meniul pregatit de Distrikt 42 variaza intre 35 si 40 lei, fiind compus din fel principal si desert.

“Povestile thriller sau horror, cele care ascund o crima facuta din motive nebanuite sau cele care testeaza limite, sunt preferatele mele. Dupa ce am jucat tot ce se poate, de la jocuri de societate la escape room-uri, am realizat ca ar putea sa existe o noua dimensiune a distratiei. Imi place sa vad Bucurestiul ca un playground pentru adulti, asa ca in 2015 am lansat primul proiect de tipul mystery game combinat cu teatru interactiv <<Repetitie cu public>> o provocare pentru bucuresteni de a gasi un criminal intr-o piesa de teatru ce se construieste cu ajutorul lor, iar <<Dinner with murder>> este o noua invitatie pentru toti cei care isi doresc sa experimenteze forme de distractie... altfel.” a adaugat Paul Cioc, co-fondator Trubaduro.

Dupa lansarea “Dinner with murder”, Trubaduro pregateste bucurestenilor primul haunted house din Romania („Omul Negru”) care va avea lansarea de Halloween. Jocurile copilariei mutilate de cosmaruri, prind viata sub forme infricosatoare sub puterea Omului Negru - personajul mistic care sperie copiii de toate varstele.

Pagina de Facebook pentru a fi la curent cu proiectele noastre: https://www.facebook.com/TrubaduroOfficial/

Proiectul Haunted house „Omul Negru” este in faza de crowdfunding pe platforma indiegogo.

Detalii despre proiect: https://www.indiegogo.com/projects/boogeyman-omul-negru-entertainment#/