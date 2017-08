ICon Arts: Succes al artistilor romani la Roma si Arezzo

Unul dintre cele mai longevive evenimente independente dedicate muzicii si artelor contemporane, ICon Arts, a ajuns in 2017 la editia cu numarul XV in Romania (22 – 29 iulie) si editia cu numarul V in Italia (31 iulie – 7 august).

Organizatorii, UCIMR si Exces Music, dar, mai ales, publicul fidel, sunt de parere ca editiile 2017 au inregistrat cel mai mare succes de la fondarea ICon Arts pana in prezent. Mii de oameni au participat la cele

8 evenimente ICon Arts in 2017, atat in Transilvania, cat si la Roma si Arezzo.

Pentru noile generatii de artisti si muzicieni, importanta cursurilor intensive de masterclass a facut intotdeauna diferenta in evolutia carierei lor, iar in Romania lipsea la acea vreme, in 2002, o academie de vara prin care maestri din lumea intreaga sa poata lucra aici cu tineri artisti exceptionali.

Astfel a aparut Academia ICon Arts (International Contemporary Arts), programul prin care artistii aflati in plina ascensiune participa la masterclass-uri in diferite arii ale muzicii clasice si ale artelor contemporane. In paralel, se desfasoara Festivalul ICon Arts unde participantii au ocazia rara sa concerteze alaturi de profesorii lor in spatii inedite dar si pe scene consacrate.

Peste 150 de artisti si profesori reputati in plan international vin aici in fiecare an sa studieze, sa predea, sa performeze sau pentru toate acestea la un loc

Iar publicul are acces, astfel, la un laborator de creatie unic in peisajul international, mediu in care adesea sunt prezentate lucrari in prima auditie absoluta interpretate atat de personalitati remarcabile cat si de tineri despre care cu siguranta ca se va mai auzi in viitorul apropiat. Pentru ca multi dintre cei care au studiat la ICon Arts au dobandit astazi o reputatie internationala, concertand frecvent pe marile scene ale lumii.

Adrian Mantu (profesor la sectiunea Muzica de camera): „Eu le spun mereu studentilor mei ca diferenta dintre un artist mediu si un nume celebru este foarte, foarte mica, este ca un fir de par.” (Sursa: Capital Cultural).

Concertul de gala de la Roma, Accademia di Romania

Dupa un efort logistic de amploare, asemanator turneelor europene, artistii si-au impachetat din nou instrumentele si au pornit din Transilvania catre Roma unde ii astepta inca o saptamana de studiu intensiv, dar si o seara de gala care le-a rasplatit pe deplin munca si creativitatea.

Sambata, 5 august, la Accademia di Romania (Institutul Cultural Roman), Sala de concerte a devenit neincapatoare. In fata unui public numeros si deosebit de receptiv, participantii fiecarui masterclass au sustinut un concert de exceptie, din multe puncte de vedere, alaturi de profesorii lor: Razvan Suma – sectia Violoncel, Adrian Mantu – sectiile Violoncel, Muzica de camera, Alexandru Anastasiu – Percutie (marimba si vibrafon).

Cu prilejul acestui eveniment, Razvan Suma si Adrian Mantu au concertat impreuna pentru prima data dupa 23 de ani (sursa: Capital Cultural). Cei doi violoncelisti au interpretat sambata aceeasi lucrare de la ultima lor intalnire: celebra Sonata nr. 10 in Sol major de Jean-Baptiste Barrière. Programul concertului a cuprins lucrari consacrate din repertoriul international, insa si lucrari mai putin intalnite in salile de concerte, gratie formulei unice care a adus impreuna pe scena instrumente inedite precum marimba si vibrafonul care s-au bucurat de un succes cu totul neasteptat in fata publicului roman si italian.

A fost seara in care maestrul a concertat alaturi de elevul sau, seara in care un student la Violoncel a cantat o piesa jazz, seara in care marimba si vibrafonul si-au manifestat calitatile atat in formula muzicii clasice, cat si in formula improvizatiilor contemporane cu influente jazz si fusion. A fost seara in care Cvartetul Chordis din Targu-Mures a concertat pentru prima data peste hotare. Artistii au fost aplaudati minute in sir, revenind pe scena cu un bis.

Seara s-a incheiat cu un cocktail, ocazie cu care a putut fi vizitata expozitia de fotografie din cadrul masterclass-ului foto condus de Mihai Benea, unul dintre cei mai cunoscuti artisti fotografi din Romania.

ICon Arts Academy Quintet, o aparitie de succes si la Festivalul International Quartetto d’Archi

Masterclass-urile desfasurate in fiecare an la ICon Arts genereaza adesea noi formatii camerale din a caror componenta fac parte profesori si tineri muzicieni. Pentru prima data in acest an, ICon Arts Academy Quintet a fost invitat sa concerteze in cadrul celei de-a 24-a editii a Festivalului International Quartetto d’Archi de la Arezzo, Toscana.

Evenimentul a avut loc marti, 8 august, in interiorul bisericii Pieve di San Pietro a Gropina si s-a bucurat, din nou, de un public cunoscator si extrem de receptiv. Si de aceasta data, sala a fost plina, insa in public au fost prezente numeroase alte nationalitati, Arezzo fiind renumit pentru comunitatile sale formate din italieni, germani, americani s.a., completand mediul international cu care ICon Arts si-a facut deja un renume de-a lungul anilor.

Au concertat: ICon Arts Academy Quintet format din Adrian Mantu – violoncelist al RTÉ Contempo (cvartet rezident al Radiodifuziunii Irlandeze, castigator al unui numar de 14 premii internationale de la fondarea sa in anul 1995) si Chordis Quartet din Targu-Mures, format in anul 2015, in urma studiilor pe care le-au finalizat la Academia de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj – Napoca. Cvartetul Chordis s-a bucurat de o a doua premiera, concertand pentru prima data in cadrul unui festival international.

In calitate de solist invitat, a concertat Alexandru Anastasiu – percutie (marimba), membru al Orchestrei Nationale Radio, laureat al Sommerakademie Mozarteum si initiator al primului Festival International dedicat vibrafonului.

Concertul lor a fost aplaudat si de aceasta data la scena deschisa, prilej cu care artistii au fost invitati sa revina pe scena cu doua bisuri. Pentru multi dintre cei prezenti, marimba a insemnat din nou o revelatie a sunetului in formula muzicii de camera.