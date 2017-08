Comunicat de presa

La sfarsitul fiecarei saptamani locuitorii cu varste de peste 14 ani sunt invitati la filme de lung si scurt metraj pe terasa din curtea Operei Comice pentru Copii, langa stadionul Giulesti. Intrarea la proiectii este libera!

Vinerea se proiecteaza filme semnate de regizori consacrati ai cinematografiei autohtone - Lucian Pintilie, Dan Pita, Cristian Mungiu, Catalin Mitulescu, Cristi Puiu, Radu Jude, Anca Miruna Lazarescu, Paul Negoescu si multi altii.

Sambata filme de Oscar, iar duminica cele mai tari musical-uri din istoria cinematografiei!

Fie ca strabatem universul pe muzica celor de la Beatles in ACROSS THE UNIVERSE sau o sarbatorim pe Madona vizionand EVITA, fiecare proiectie va fi un eveniment cinematografic ce nu trebuie ratat!

PROGRAMUL LUNII AUGUST - Cinema in aer liber la Opera Comica pentru Copii :

vineri 4 august

SA MORI DIN DRAGOSTE RANITA regia IULIA RUGINA 22’

DOUA LOZURI regia PAUL NEGOESCU 86’

sambata 5 august

VIETILE ALTORA (DAS LEBEN DER ANDEREN) regia FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK 2h18’

duminica 6 august

MAMMA MIA! regia PHYLLIDA LLOYD durata 1h48’

vineri 11 august

AMINTIRI DIN EPOCA DE AUR I

sambata 12 august

CINEMA PARADISO (NUOVO CINEMA PARADISO) regia GIUSEPPE TORNATORE durata 2h35’

duminica 13 august

EVITA regia ALAN PARKER durata 2h15’

vineri 18 august

AMINTIRI DIN EPOCA DE AUR II

sambata 19 august

WALK THE LINE regia JAMES MANGOLD durata 2h16’

duminica 20 august

CHICAGO regia ROB MARSHALL durata 1h53’

vineri 25 august

LORD regia ADRIAN SITARU

AFERIM! regia RADU JUDE 1h48’

sambata 26 august

THE BARBARIAN INVASIONS regia DENYS ARCAND durata 1h39’

duminica 27 august

UN CANTEC STRABATE LUMEA (ACROSS THE UNIVERSE) regia JULIE TAYMOR durata 2h13’

CINEMA IN AER LIBER OCC 2017 este un proiect cultural organizat de Asociatia Enkidu in parteneriat cu Opera Comica pentru Copii, cu sprijinul Primariei Capitalei prin ARCUB, finantat in cadrul Programului cultural Bucuresti - Oras participativ.

Foto homepage: Pexels